Жителей Башкирии в мае ждут продолжительные выходные

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 1 мая — Праздник Весны и Труда является нерабочим праздничным днем. Официальными выходными днями объявлены воскресенье 29 апреля, понедельник 30 апреля, вторник 1 мая и среда 2 мая.

Рабочими будут суббота 28 апреля, а также четверг 3 мая и пятница 4 мая.