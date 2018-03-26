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05:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей Башкирии в мае ждут продолжительные выходные

УФА, 25 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В этом году продолжительность майских праздников составит четыре дня.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 1 мая — Праздник Весны и Труда является нерабочим праздничным днем. Официальными выходными днями объявлены воскресенье 29 апреля, понедельник 30 апреля, вторник 1 мая и среда 2 мая.

Рабочими будут суббота 28 апреля, а также четверг 3 мая и пятница 4 мая.

А вот 9 мая на День Победы россияне будут отдыхать только один день.

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