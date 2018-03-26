Круглый детский сад и школа-цветок: чем еще украсят Москву архитекторы

В Южном округе построили одно из самых необычных зданий — детский сад в форме круга и с окнами-бабочками. Портал Москва 24 выяснил, какими еще постройками украсят столицу в ближайшие годы.

Круглый дом для малышей Здание в форме круга с окнами бабочками построили для детей дошкольного возраста в Южном округе Москвы. Фигурные окна украшают второй и третий этажи, а первый полностью остеклен. Авторы проекта стремились создать для детей максимально комфортное пространство внутри и снаружи, поэтому и предложили построить здание без острых углов. Главный акцент сделан на естественном освещении интерьеров.

На крыше находится прогулочная огороженная терраса. Сейчас она покрыта снегом, но в теплое время года ее будут использовать как обзорную площадку. Позаботились и о комфорте детей с ограниченными физическими возможностями: для них сделаны специальные туалеты и лифт.

По периметру детского сада обустроены девять детских площадок, на которых установлены теневые навесы, игровое и дворовое оборудование.

Детский сад, расположенный на Варшавском шоссе, рассчитан на пребывание 180 малышей от полутора до семи лет.

«Парящие» дома На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода построят дома на колоннах высотой 35 метров. Концепцию реновации пивоваренного завода разработали архитекторы из швейцарского архитектурного бюро. По их задумке, будущие офисы, квартиры и апартаменты поднимут на высоту и установят на колонны. При этом старые кирпичные корпуса, признанные объектами культурного наследия, сохранятся. На кровле «парящих зданий» построят виллы с террасами.

«Наше здание не “летит”, а просто приподнимается над землей на стройных опорах, связывающих его с окружающим парком — как домик, построенный на дереве, связан с землей его стволом», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Сооснователь и партнер бюро Пьер де Мерон отметил на презентации проекта, что идея «повисшего в воздухе» здания не является сумасшедшей выдумкой архитекторов. По его словам, аналогов конструкции в России пока нет, но она учитывает все действующие строительные нормы, в том числе требования по безопасности.

Пьер де Мерон уточнил, что планируется реконструкция набережной вдоль завода на участке более 400 метров. «Здесь будет организовано пешеходное пространство, открыты кафе и рестораны. Уверен, что эта набережная станет модным местом среди москвичей», — заключил он. Реставрации подлежат старые промышленные здания площадью более 30 тысяч квадратных метров.

В старых цехах Бадаевского завода согласно проекту разместятся магазины, бары, рестораны, спортивные и детские центры, коворкинг и конференц-центр. Корпуса, не являющиеся памятниками архитектуры, будут демонтированы. На их месте появится парк, который соединит территорию завода с Москвой-рекой. Строительство рассчитано на пять лет.

Капсульный отель в Сколково Капсульный отель могут построить на территории «Сколково» до конца этого года, рассказал ранее генеральный директор технопарка Ренат Батыров. «Мы часто видим, как к нам на форумы и другие мероприятия приезжают люди чуть ли не с одеялами. Вот будет им такой подарок», — отметил он.

Отель в будет рассчитан на 36 мест, каждый номер займет примерно 2x1x1,25 метра. Этого достаточно, чтобы спать, смотреть телевизор и читать. Обычно ячейки в отелях располагаются друг над другом, их приватность обеспечивается отдельной дверью или занавеской.

Капсульные отели впервые появились именно в Японии и приобрели популярность по всему миру. Найти такие отели обычно можно возле вокзалов или аэропортов. Как правило, ночевка там стоит дешевле, чем в полноценной гостинице. Самый крупный капсульный отель — «Грин Плаза Синдзюку» в Токио, в нем расположено 660 номеров размером 1x2x1 метр.

Шестилистный цветок для учеников Школу в форме цветка с шестью лепестками построят в районе Нагатинский затон на юге Москвы. В каждом лепестке будут классы, предназначенные для определенной возрастной группы.

В четырехэтажной школе расположатся библиотека, группа кабинетов свободного творчества, студии живописи и музыки, лаборатории проектной деятельности. В ней смогут учиться 550 детей.

«Форма здания в виде шестилучевого цветка создает с любого ракурса вид равновеликих объемов и элементов. Пластика фасада достигается за счет чередования глухих частей здания, где расположены лестницы, спортзалы и столовая, с повторяющимся остеклением в зоне учебных классов. Игра света и тени в сочетании с цветными вставками в облицовке придает фасадам дополнительную выразительность», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что власти города уделяют особое внимание внешнему облику новых школ и детских садов и их удобной планировке.

Вокзал в стеклянном кубе Здания вестибюлей новых железнодорожных станций Новохохловская и Остафьево построят в виде стеклянных кубов, соединенных прозрачными галереями переходов. Внутренние помещения отделают гранитом и материалами, поглощающими шум и вибрации.

Возле каждого вестибюля расположатся современные платформы с лавочками, энергосберегающим освещением и навигационными стелами.

Новохохловская откроется в этом году между остановками Калитники и Текстильщики вблизи одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). Ее возводят для пассажиров Курского направления Московской железной дороги, чтобы они смогли быстро и комфортно пересаживаться на наземное кольцо Московского метрополитена. «Площадь железнодорожной станции Новохохловская составит почти 1,6 тысячи квадратных метров. Платформу возведут островного типа, это значит, что поезда будут останавливаться с каждой стороны», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Новую платформу и станцию МЦК соединит стеклянный надземный переход.

Строительство Остафьево на Курском направлении МЖД началось в этом году. Ее возводят между остановками Щербинка и Силикатная в ТиНАО рядом со строящейся дорогой-связкой Калужского и Варшавского шоссе.

Открыть Остафьево планируют в 2019 году. Два входа в вестибюль станции расположатся со стороны улиц Подольская и Южная. Внутри вестибюля разместится пешеходная галерея, три кассы, турникетный зал, служебные и технические помещения. Для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками предусмотрены два эскалатора и лифт. Площадь станционной постройки составит 1,8 тысячи квадратных метров.

Регистрация в капсуле На высоте 100 метров от земли планируют открыть ЗАГС на Живописном мосту. Долгожданное событие может состояться в этом году. О такой вероятности порталу Москва 24 сообщал главный архитектор проекта Александр Шумаков. Открытия самого необычного ЗАГСа столицы москвичи ждут с 2013 года. Камнем преткновения стали лифты. Лифт должен был двигаться по дуге, и такую конструкцию инженеры проектировали впервые. Однако готовые лифты не прошли проверку у Ростехнадзора. Конструкцию пришлось разрабатывать по-новой.

По словам Александра Шумакова, к работе привлекли французскую фирму. «Компания должна создать не только сами кабины, но и криволинейную шахту, по которой она будет перемещаться», — рассказал ранее порталу Москва 24 главный архитектор проекта Николай Шумаков.

Один из залов ЗАГСа должен располагаться на правом берегу моста у подножия опор, а второй — в самой подвесной конструкции.