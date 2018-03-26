Шенгенская история

Источник: Reuters

В понедельник, 26 марта, у шенгенской визы день рождения — знаменитому «зеленому стикеру» исполняется 23 года. Ежегодно россияне получают более 3 млн шенгенских виз — это больше, чем граждане любой другой страны мира. Портал iz.ru вспомнил историю введения самой популярной у туристов «наклейки» в паспорт и изучил будущие новые правила получения шенгена.

Откуда есть пошел Шенген

Еще четверть века назад, для того, чтобы проехать на машине или поезде, например, из Амстердама в Париж у россиянина в загранпаспорте должны были стоять не только нидерландская и французские визы, но и транзитная бельгийская виза. И каждую надо было оформить в консульстве до поездки, для каждой визы был свой пакет документов, а в некоторых случаях надо было еще и на собеседование сходить.

Все изменилось 26 марта 1995 года, когда семь стран Европы — Бельгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Франция — ввели общую визу.

Основа для ее рождения была заложена в 1985 году, когда у деревни Шенген в Люксембурге представители Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии подписали соглашение о свободном передвижении товаров, капиталов и людей. Его потом назовут шенгенским.

Источник: Reuters

Сначала документ не подразумевал никаких общих виз, и сохранял пограничные посты. Предполагалось лишь ввести так называемый щадящий погранконтроль: например, водитель, едущий на авто из Франции в Бельгию, мог не останавливаться у КПП для проверки документов, но обязан был снизить скорость, чтобы пограничник мог осмотреть машину и при необходимости остановить.

Обещанного пять лет ждут

Европейские оптимисты полагали, что полностью Шенгенские соглашения заработают к 1990 году. Но противоречия между странами, подписавшими документ, чуть было не похоронили идею.

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От Нидерландов, например, требовали ужесточить свое слишком мягкое законодательство по отношению к наркотикам. Франция была против того, чтобы иностранные полицейские вторгались на ее территорию ради преследования нарушителей (соглашение разрешало полиции устраивать погоню на территории другого государства не далее чем на 10 км вглубь от границы). А Германия настаивала на том, что ее восточная граница (то есть внешняя граница Шенгена) проходит по Одеру и Нейсе (по границе с социалистической, на тот момент Польшей), а не по границе ФРГ и ГДР.

Пока они спорили, Берлинскую стену снесли, рухнул Варшавский договор, а к соглашению успели присоединиться еще две страны — Испания и Португалия.

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В июне 1990 года представители «шенгенских» государств Европы снова сели за стол и подписали Конвенцию о применении Шенгенского соглашения, в которой впервые была прописана возможность выдачи единой (шенгенской) визы, а также полная ликвидация пограничного контроля на внутренних границах.

И еще пять лет ждут

Открытие границ и введение единой визы назначили на 1 января 1992 года. Но чуда не произошло, страны оказались к этому не готовы: возникли технические сложности с единой визовой информационной системой, а местные законодательства государств так и не были переписаны под единый шенгенский стандарт.

Когда в конце 1991 года стало ясно, что ничего с 1 января не получится, дату перенесли на год. И опять то же самое. В общей сложности, сроки вступления шенгенских соглашений в силу потом переносили еще пять раз, пока в середине 1994-го дату не назначили на 26 марта 1995 года.

В молодой России к тому моменту уже два года как были отменены выездные визы и разрешена свободная выдача загранпаспортов.

Просто праздник какой-то

Наступило 26 марта 1995 года. И … ни один иностранец по всему миру новую шенгенскую визу не получил. Просто потому что эта дата выпала на воскресенье и европейские консульства были закрыты. То ли назначая дату на этот день, чиновники не посмотрели в календарь, то ли это была чья-то неудачная шутка.

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В первое время каждое европейское консульство выдавало визы по своим собственным правилам (просто эти визы были уже не португальскими или французскими, а шенгенскими).

Так, например, по данным газеты «iностранец», в 1995 году для оформления визы в Португалию россиянину нужно было принести в консульство в Москве приглашение (можно копию), фотографию, загранпаспорт и анкету на визу. А для поездки в Люксембург требовалось приглашение в оригинале, три фотографии, три анкеты, причем заполненные на английском, французском или немецком языках, а также билеты в оба конца. В немецком консульстве заявители в обязательном порядке проходили собеседования на визу, а во французском были огромные очереди.

Источник: РИА "Новости"

Самым лояльным в то время считалось испанское консульство (таким оно и осталось). И у испанцев был самый низкий визовый сбор — 80 000 неденоминированных рублей. Доллар в 1995 году стоил в среднем 4 559 рублей. То есть испанская виза обходилась где-то в 17,5 доллара, тогда как люксембургская стоила 30 долларов (почти 137 тысяч рублей).

Единый стандарт

На установлении единых правил выдачи шенгенских виз Европе понадобилось несколько лет. Только в апреле 2010 года заработал Визовый кодекс, который унифицировал правила выдачи виз для всех консульств стран Шенгенской зоны.

В частности, для России был установлен единый сбор в 35 евро (для других стран виза стоит 60 евро), разработан новый однотипный бланк анкеты, и обновлен перечень обязательных документов. Тогда же были прописаны правила выдачи многократных шенгенских виз.

В сентябре 2015 года была введена обязательная дактилоскопия, которую необходимо проходить раз в пять лет. Ее введение серьезно усложнило подачу документов в ряде российских регионов, где нет визовых центров европейских стран. Теперь, чтобы подать документы на визу, жителям отдаленных городов приходится ехать в крупные населенные пункты.

Источник: РИА "Новости"

20 июня 2017 года Еврокомиссия сообщила, что скоро изменит внешний вид шенгенской визы, который не менялся больше 20 лет. Изменения будут чисто косметические и главным образом затронут систему защиты визы от подделок. Но, самое главное, шенген по-прежнему останется зеленым.

Россия вела переговоры с Евросоюзом о взаимной отмене визового режима с 2003 года. В Москве на высшем уровне заявляли о том, что готовы отменить визы «хоть завтра», но при условии, что на аналогичный шаг пойдет и ЕС. Контакты по этому вопросу прекратились в 2014 году после государственного переворота на Украине и вхождения Крыма в состав РФ.

Злой и добрый Шенген

В шенгенскую зону входят 26 государств Европы. Последнее расширение произошло в 2011 году, когда зона Шенгена увеличилась на 160 кв. км после вступления в нее Лихтенштейна. В очереди стоят Болгария, Румыния и Хорватия.

По данным на март 2018 года для въезда в Шенгенскую зону требуется виза гражданам 105 государств (из 193-х), включая Россию. В 2016 году (за 2017-й официальных данных еще нет) по всему миру было выдано около 14 млн шенгенских виз, из них около 3,2 млн получили граждане России.

Источник: Reuters

Самым «злым» шенгенским консульством в России является португальское. Там максимальный процент отказов в визе — 2,8%. Второе место занимают голландцы — 2,5% отказов, а замыкает тройку «злых лидеров» — Италия, которая отказывает в 2,3% случаев.

Самые «добрые» консульства — Латвии, Венгрии, Греции и Исландии — там число отказов в визе не превышает 0,5%.

Быстрее, раньше, дороже

14 марта 2018 года Еврокомиссия предложила кардинально пересмотреть правила выдачи таких виз. Общий смысл нововведений в следующем: получить визу станет проще, но она будет дороже. «Предлагаемые изменения Визового кодекса упростят для законопослушных путешественников получение визы для поездок в Европу, но в то же время укрепит безопасность и снизит риски нелегальной миграции», — утверждают в ЕК.

Принципиальных нововведений пять.

Первое. Европейские чиновники предлагают сократить срок рассмотрения заявки на выдачу визы в консульстве с 15 до 10 суток. Впрочем, в среднем срок выдачи визы в России и так не превышает недели. А некоторые консульства, например, Франция или Греция, и вовсе справляются за два-три дня.

Второе. Путешественники смогут подать документы на визу за полгода до старта поездки. Сейчас этот срок ограничен тремя месяцами. Это предложение призвано свести на нет истории о том, как консульства в пиковый сезон не справлялись с заявками, и туристы не получали визы вовремя. Другое дело, что подавляющее большинство туристов из России не планируют свои поездки за полгода до отпуска.

Третье. Еврокомиссия предлагает поднять стоимость визы. Насколько — еще не решили, но предлагают поднять цену с 60 до 80 евро. Нынешняя стоимость не менялась с 2006 года. Грядущее подорожание чиновники объясняют тем, что за эти 12 лет затраты на оформление виз значительно выросли: штат визовых офицеров увеличивается, их зарплата тоже. Да и введение в 2015 году обязательной дактилоскопии тоже не дешевое удовольствие.

Источник: Jakob F/CC0

Четвертое. Предлагается унифицировать правила выдачи длинных мультивиз, чтобы консульства выдавали больше таких документов, и тем самым «сократили затраты и сэкономили время государств-членов и часто путешествующих».

Такие многократные визы будут выдаваться надежным постоянным путешественникам с положительной визовой историей на срок, который будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет. Соблюдение путешественниками условий въезда будет тщательно и постоянно проверяться. Еврокомиссия

Сейчас же каких-то общих правил выдачи мультивиз не существует, но в России туристы уверены: хочешь получить мультивизу — иди к французам, испанцам или грекам. А вот у немцев, бельгийцев или голландцев рассчитывать на многократную визу практически не приходится.

И пятое. Самое интересное предложение: Еврокомиссия предлагает разрешить выдачу шенгенских виз непосредственно на границе при въезде. Но с двумя условиями — такая виза будет действительна не более семи дней, и находиться по ней можно будет только в той стране, которая визу выдала. Другими словами, путешествовать по всей Европе как с обычным шенгеном уже не получится: въехали в Латвию — катайтесь только по Латвии.

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Как это будут контролировать — не ясно. Скорее всего, никак. Но если с визой, выданной на границе Латвии, случайно поймают в Эстонии, о путешествиях по Европе можно будет забыть надолго.

В Еврокомиссии подчеркивают, что представленные предложения — это «первый шаг в реформе общей визовой политики ЕС». Окончательные изменения чиновники обещают подготовить этой весной и представить на рассмотрение Совета ЕС.