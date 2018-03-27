Нейросеть предупредит о смертельном риске

Российские специалисты обучили нейросеть выявлять риски для здоровья человека по данным о его физической активности с фитнес-браслета. Разработчики рассчитывают, что это позволит медикам и страховщикам дистанционно определять предрасположенность людей к определенным заболеваниям. Также на основе той же информации удалось установить биологический возраст испытуемого.

Вычислять риски для здоровья человека по данным с его фитнес-трекера научились сотрудники российской биотехнологической компании Gero (резидент «Сколково»).

— Мы использовали технологии для мониторинга состояния организма человека еще до того, как тот сдаст какие-то анализы, — рассказал «Известиям» научный директор фирмы, руководитель лаборатории моделирования биологических систем МФТИ Петр Федичев.

В работе ученые опирались на медицинские данные 10 000 человек, собранные в 2003—2006 годах в США в ходе национального исследования NHANES. Это информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к покою, сколько шагов прошли, какова была интенсивность физических нагрузок.

Ученые научили нейронную сеть связывать определенные повторяющиеся последовательности движений с данными историй болезни и показателями анализов. Таким образом удалось выявить представителей групп повышенного риска.

Специалисты рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям. Они смогут дистанционно определять принадлежность людей к группам риска и оптимизировать работу с ними.

— Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно (без проникновения сквозь кожу. — «Известия») оценивать биологический возраст испытуемых и вероятность смертельных рисков. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером, — рассказал Петр Федичев.

По его словам, старение с биологической точки зрения — это увеличение риска болезней и смерти. При этом у двух отдельных людей с одинаковой датой рождения биологический возраст может отличаться больше чем на десяток лет. Поэтому исследования по замедлению старения делятся на два важных направления: своевременная диагностика возрастных изменений и их терапия.

Как пояснил ученый, информационные технологии уже сегодня помогают медикам при анализе кардиограмм, диагностике по рентгеновским снимкам и др.

Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии КНЦ (Коми научный центр) Уральского отделения РАН доктор биологических наук Алексей Москалев, исследование будет очень востребовано в медицине.

— Биологический возраст человека — это интегральная оценка состояния его здоровья. Многие заболевания длительное время развиваются скрыто. На ранних стадиях их клинические проявления оказываются неспецифическими. Измерение биологического возраста поможет не только выявлять неблагоприятные тенденции, но, что более важно, оценивать эффективность для данного человека различных возможных мер. Это может быть диета, здоровый образ жизни, физические нагрузки или лекарства, — отметил Алексей Москалев.