Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Мэй может уйти: Британия прокололась с «Новичком» - эксперт
«Худший кошмар НАТО»: в США оценили Ту-160
CМИ: США проверили территориальную целостность России
Танки РФ избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
08:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Facebook шпионил за звонками и сообщениями пользователей

Пользователи Facebook обнаружили, что социальная сеть собирала информацию об их телефонных разговорах, а также об отправленных и полученных сообщениях. Эти метаданные сохранились в архивах профилей юзеров, выяснил программист из Новой Зеландии Дилан МакКей в ходе своего эксперимента.

Пользователи Facebook обнаружили, что социальная сеть собирала информацию об их телефонных разговорах, а также об отправленных и полученных сообщениях. Эти метаданные сохранились в архивах профилей юзеров, выяснил программист из Новой Зеландии Дилан МакКей (Dylan McKay) в ходе своего эксперимента.

МакКей провел исследование, выкачав свой архив данных в социальной сети Facebook. Выяснилось, что документ содержит список адресатов телефонной книги, информацию обо всех текстовых сообщениях молодого человека и его звонках. Находкой МакКей поделился в Twitter-аккаунте.

Больше всего МакКея удивило, что сеть собирала метаданные о сотовой активности — к примеру, продолжительность звонка или дату передачи SMS-сообщения.

Тред, посвященный находке, стал очень популярен в англоязычном сегменте Twitter. Многие пользователи также проверили свои личные архивы в Facebook и выяснили, что МакКей был прав. Так, американский писатель Мэт Джонсон (Mat Johnson), рассказал подписчикам, что информация о его звонках годичной давности оказалась в ведении соцсети.

При этом, со слов Джонсона, он не был активным пользователем Facebook: в его телефоне было сохранено мобильное приложение, однако он давно забыл о его существовании.

В комментариях подписчики заметили, что такая проблема коснулась большинства смартфонов на платформе Android, которые по умолчанию синхронизируют список друзей на Facebook с контакт-листом мобильного.

Сотрудники Facebook порекомендовали пользователям самостоятельно отключить доступ приложения к адресной книге, если сбор подобной информации доставляет им неудобство. Однако необходимость сбора данных о совершенных звонках и отправленных сообщениях представители соцсети не прокомментировали.

Массовое обращение пользователей к архивам Facebook произошло из-за набирающего популярность движения deletefacebook, запущенного в сети на этой неделе. Многие владельцы аккаунтов, обеспокоенные недостаточной защитой своих данных, приняли решение покинуть платформу, предварительно сохранив информацию о своей деятельности. К движению примкнул и миллионер Илон Маск, удалив страницы своих компаний Tesla и Space X.

19 марта стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Данные о пользователях, собранные с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, фирма продавала сторонним организациям, в том числе политическим штабам. 21 марта Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где констатировал, что доверие пользователей к соцсети было подорвано.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп признался, чего хочет от Путина
Журналист-гей обвинил Жириновского в домогательствах
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь