Ледовую дорогу на реке Бирюса закрыли
В Прибайкалье закрыли еще одну переправу — на реке Бирюса в Тайшетском районе. Небезопасной признали ледовую дорогу «Тайшет — Шиткино — Шелаево».
В Прибайкалье закрыли еще одну переправу — на реке Бирюса в Тайшетском районе. Небезопасной признали ледовую дорогу «Тайшет — Шиткино — Шелаево».
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