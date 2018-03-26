Ледовую дорогу на реке Бирюса закрыли

Как сообщает пресс-служба МЧС России Прибайкалья, подъездные пути к реке с обеих сторон там перекрыли, выставили запрещающие знаки. Движение запретили для всех видов транспорта. Действующими сейчас в остаются 54 ледовые переправы в 20 районах области.