Последняя неделя марта: погода в Иркутской области непредсказуемая
Всё дело в небольших циклонах, которые стремятся проникнуть в воздушное пространство Иркутской области.
Всё дело в небольших циклонах, которые стремятся проникнуть в воздушное пространство Иркутской области.
Капризная и непредсказуемая. Такой будет погода в Прибайкалье на этой неделе.
Все дело в небольших циклонах, которые стремятся проникнуть в воздушное пространство Иркутской области. Если в фронтальной части они несут теплый воздух из Средней Азии, то ближе к концу повеет арктическим холодом. Такое противоречие не обойдется без усиления ветра, местами до 20-ти метров в секунду. Пройдет снег, в том числе мокрый. Температура ночью будет колебаться от минус трех до минус пятнадцати градусов. Днем от плюс четырех до плюс десяти.
— Постоянно будет неустойчивый характер погоды. Большинство дней это, конечно, будет для западных и северных районов области. В южных районах в середине недели будет более устойчивая погода. А вот начало и конец недели тоже — и осадки, и усиление ветра, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
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