Последняя неделя марта: погода в Иркутской области непредсказуемая

Источник: Вести Иркутск

Капризная и непредсказуемая. Такой будет погода в Прибайкалье на этой неделе.

Все дело в небольших циклонах, которые стремятся проникнуть в воздушное пространство Иркутской области. Если в фронтальной части они несут теплый воздух из Средней Азии, то ближе к концу повеет арктическим холодом. Такое противоречие не обойдется без усиления ветра, местами до 20-ти метров в секунду. Пройдет снег, в том числе мокрый. Температура ночью будет колебаться от минус трех до минус пятнадцати градусов. Днем от плюс четырех до плюс десяти.