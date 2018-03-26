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03:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Последняя неделя марта: погода в Иркутской области непредсказуемая

Всё дело в небольших циклонах, которые стремятся проникнуть в воздушное пространство Иркутской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 57% 772 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Вести Иркутск

Капризная и непредсказуемая. Такой будет погода в Прибайкалье на этой неделе.

Все дело в небольших циклонах, которые стремятся проникнуть в воздушное пространство Иркутской области. Если в фронтальной части они несут теплый воздух из Средней Азии, то ближе к концу повеет арктическим холодом. Такое противоречие не обойдется без усиления ветра, местами до 20-ти метров в секунду. Пройдет снег, в том числе мокрый. Температура ночью будет колебаться от минус трех до минус пятнадцати градусов. Днем от плюс четырех до плюс десяти.

— Постоянно будет неустойчивый характер погоды. Большинство дней это, конечно, будет для западных и северных районов области. В южных районах в середине недели будет более устойчивая погода. А вот начало и конец недели тоже — и осадки, и усиление ветра, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

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