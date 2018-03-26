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03:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Экстремальный заезд на лошадях прошёл в тайге Иркутского района

Этим школьникам не страшны ни крутые сопки, ни снежный шторм. Необычный экстремальный заезд на лошадях состоялся в тайге Иркутского района.

Участниками «Байкальского заезда» стали 25 воспитанников конно-спортивных школ области. Они совершили заезд по пересечённой местности от посёлка Листвянка до поселка Большие Коты. Турнир состоял из двух дистанций. В первой — 30 километров, во второй — 40. Несмотря на трудности никто с них не сошёл.

— После дистанции ветеринары проверяют пульс у лошади. Если пульс достаточный, он не перегружен, не зашкаливает, тогда лошадь допускают на следующий этап. Это соревнования щадящие. Это больше относится к конному туризму эти соревнования, — говорит тренер Александр Жилинский.

— Сам по себе конный спорт — это такая серьезная вещь, у всадника должно быть обязательно понимание лошади. У детей воспитывает любовь к природе. Они друг друга берегут. Чувство локтя развивается, — говорит глава МО посёлка Листвянка Александр Жамсутдинов.

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