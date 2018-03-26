Экстремальный заезд на лошадях прошёл в тайге Иркутского района
Этим школьникам не страшны ни крутые сопки, ни снежный шторм. Необычный экстремальный заезд на лошадях состоялся в тайге Иркутского района.
Этим школьникам не страшны ни крутые сопки, ни снежный шторм. Необычный экстремальный заезд на лошадях состоялся в тайге Иркутского района.
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— После дистанции ветеринары проверяют пульс у лошади. Если пульс достаточный, он не перегружен, не зашкаливает, тогда лошадь допускают на следующий этап. Это соревнования щадящие. Это больше относится к конному туризму эти соревнования, — говорит тренер Александр Жилинский.
— Сам по себе конный спорт — это такая серьезная вещь, у всадника должно быть обязательно понимание лошади. У детей воспитывает любовь к природе. Они друг друга берегут. Чувство локтя развивается, — говорит глава МО посёлка Листвянка Александр Жамсутдинов.
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