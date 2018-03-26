Экстремальный заезд на лошадях прошёл в тайге Иркутского района

Участниками «Байкальского заезда» стали 25 воспитанников конно-спортивных школ области. Они совершили заезд по пересечённой местности от посёлка Листвянка до поселка Большие Коты. Турнир состоял из двух дистанций. В первой — 30 километров, во второй — 40. Несмотря на трудности никто с них не сошёл.

— После дистанции ветеринары проверяют пульс у лошади. Если пульс достаточный, он не перегружен, не зашкаливает, тогда лошадь допускают на следующий этап. Это соревнования щадящие. Это больше относится к конному туризму эти соревнования, — говорит тренер Александр Жилинский.