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03:22 (мск), источник: Восток Медиа

Через полстраны: в Хабаровске остановится автопробег «Тотального диктанта»

В Хабаровск прибудут участники первого автопробега «Тотального диктанта». Дальневосточную столицу посетят организаторы всемирной акции, в том числе её основатель Ольга Ребковец, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организаторы «перевозят» столицу акции из Новосибирска в новую столицу — Владивосток, который заслужил это звание, выиграв в битве с другими городами. «Тотальное путешествие» стартовало 24 марта, а 2 апреля участники приедут в Хабаровск — последнюю точку перед конечной целью.

«Участниками автопробега станут люди, с которых началось движение “Тотального диктанта” по всему миру. Они дадут свои лекции, на которые смогут прийти филологи, студенты, люди, которые интересуются этим проектом или хотят перенять этот опыт для развития какого-то своего дела», — рассказала корреспонденту агентства координатор «Тотального диктанта» в Хабаровске Лилия Тивикова.

В краевом центре Ольга Ребковец расскажет о том, как удалось из маленькой вузовской акции сделать масштабное движение, которое имеет поклонников по всему миру. Послушать её выступление можно будет в 19:00 в коворкинг-центре «Точка кипения». Для местных филологов и для студентов лекции проведёт председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарёва — они состоятся в Педагогическом институте ТОГУ и начнутся в 12:00 и 13:00 соответственно.

Весь маршрут автопробега занимает 12 дней, за это время команда «Тотального путешествия» преодолеет расстояние в 5 700 километров до Владивостока. В новой столице акции штаб «Тотального диктанта» даст пресс-конференцию в здании администрации Приморского края.

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