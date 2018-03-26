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03:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Фестиваль «Нам рано жить воспоминаниями» соберет певцов из Хабаровского края

С 31 марта по 2 апреля в Хабаровске состоится юбилейный XX краевой фестиваль популярной песни «Нам рано жить воспоминаниями». Его участниками станут исполнители в возрасте от 50 лет и старше, которые будут выступать сольно, в дуэтах и трио.

Со сцены во время фестиваля прозвучат произведения композиторов Бориса Мокроусова или Дмитрия Покрасса: в 2019 году музыкальное сообщество отмечает их юбилей.

Фестиваль проведут в два тура. Победителей наградят 2 апреля в кинотеатре «Совкино». В 17:00 там начнется гала-концерт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию КГАУК КНОТОК.

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