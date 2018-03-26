Фестиваль «Нам рано жить воспоминаниями» соберет певцов из Хабаровского края

С 31 марта по 2 апреля в Хабаровске состоится юбилейный XX краевой фестиваль популярной песни «Нам рано жить воспоминаниями». Его участниками станут исполнители в возрасте от 50 лет и старше, которые будут выступать сольно, в дуэтах и трио.