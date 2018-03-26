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03:25 (мск), источник: VLADNEWS

«Земля леопарда» присоединилась к Часу Земли в Приморье

Работники вместе с местными жителями провели уютный вечер.

Национальный парк «Земля леопарда» поддержал международную акцию Час Земли, выключив свет и все электроприборы на более чем 60 минут в визит-центре в селе Барабаш. Вместе с местными жителями сотрудники заповедной территории провели уютный вечер с песнями и чаем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-центр ФГБУ «Земля леопарда».

С инициативой выступили работники отдела экологического просвещения. Вечером в визит-центре национального парка они собрались вместе с жителями Хасанского района Приморья, чтобы показать, что и без электричества можно интересно проводить время. Свет был выключен. Организаторы осветили зал свечами, выстроенными в надпись «60+».

На «Земле леопарда» эта акция экологической солидарности традиционно носила творческий характер. Собравшиеся услышали рассказ о Часе Земли, целях и задачах события, приняли участие в простых, но интересных играх. Главной частью вечера стали песни под гитару и без. Помимо этого, работники и односельчане пили травяные чаи.

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