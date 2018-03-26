«Земля леопарда» присоединилась к Часу Земли в Приморье

Национальный парк «Земля леопарда» поддержал международную акцию Час Земли, выключив свет и все электроприборы на более чем 60 минут в визит-центре в селе Барабаш. Вместе с местными жителями сотрудники заповедной территории провели уютный вечер с песнями и чаем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-центр ФГБУ «Земля леопарда».

С инициативой выступили работники отдела экологического просвещения. Вечером в визит-центре национального парка они собрались вместе с жителями Хасанского района Приморья, чтобы показать, что и без электричества можно интересно проводить время. Свет был выключен. Организаторы осветили зал свечами, выстроенными в надпись «60+».