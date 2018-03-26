«Земля леопарда» присоединилась к Часу Земли в Приморье
Работники вместе с местными жителями провели уютный вечер.
Работники вместе с местными жителями провели уютный вечер.
Национальный парк «Земля леопарда» поддержал международную акцию Час Земли, выключив свет и все электроприборы на более чем 60 минут в
С инициативой выступили работники отдела экологического просвещения. Вечером в
На «Земле леопарда» эта акция экологической солидарности традиционно носила творческий характер. Собравшиеся услышали рассказ о Часе Земли, целях и задачах события, приняли участие в простых, но интересных играх. Главной частью вечера стали песни под гитару и без. Помимо этого, работники и односельчане пили травяные чаи.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.