У Серхио Рамоса родился третий сын
Защитник «Реала» Серхио Рамос в воскресенье в третий раз стал отцом.
Защитник «Реала» Серхио Рамос в воскресенье в третий раз стал отцом.
У него родился третий сын, которого назвали Алехандро. В 2014 году у в семье Рамоса и Пилар Рубио родился первый ребенок, в 2015 — второй.
«Мы счастливы представить вам Алехандро, который родился 25 марта. Его вес — 3,1 килограмма. Спасибо всем за то, что разделили с нами это счастье», — написал Рамос в Инстаграме.
Con enorme emoción y alegría os presentamos a Alejandro Ramos Rubio. Ha nacido (el domingo de Ramos ??) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. Ya veis que la mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos por compartir nuestra felicidad. Te quiero, @pilarrubio_oficial We are very happy to introduce you to Alejandro, born today at 6:24PM, 3.1kg. Thank you for sharing our joy. I love you @pilarrubio_oficial.
Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 25 Мар 2018 в 12:41 PDT.
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