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02:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

По последним данным, в «Зимней Вишне» погибли 37 человек

Еще 64 человека числятся пропавшими без вести.

Стало известно количество погибших в торговом центре в Кемерове.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Бориса Дедюхина. «Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», — заявил он на заседании оперативного штаба. Еще 64 человека заявлены как пропавшие без вести. Пока ничего не известно о судьбе 41 ребенка.

В 22:30 часов 25 марта состоялся разговор губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента Владимира Путина. Президент поинтересовался, нужна ли региону дополнительная помощь, но Тулеев рассказал, что область справляется своими силами. «На каждом метре работает по специалисту, если их будет больше, то они будут только мешать друг другу», — сказал губернатор.

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