По последним данным, в «Зимней Вишне» погибли 37 человек

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Бориса Дедюхина. «Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», — заявил он на заседании оперативного штаба. Еще 64 человека заявлены как пропавшие без вести. Пока ничего не известно о судьбе 41 ребенка.