Клуб для алкоголиков организуют хабаровские священники
В Христорождественском соборе Хабаровска заработает клуб, в котором будут помогать людям, страдающим алкогольной и никотиновой зависимостями. Новому объединению уже дали название — «Группа трезвения», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.