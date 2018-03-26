Клуб для алкоголиков организуют хабаровские священники

Занятия проведут руководитель сектора помощи алко- и наркозависимым отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии иерей Антоний Полоник и диакон Евгений Волков. Посещать встречи «Группы трезвения» также смогут родственники зависимых.

«Методика борьбы со страстями, предлагаемая в’Группе трезвения», значительно отличается от тех, которые практикуют в мирских группах анонимных алкоголиков: участники клуба будут изучать Священное Писание, труды святых отцов о борьбе со страстями, о духовном трезвении, — рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.