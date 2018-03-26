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03:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Клуб для алкоголиков организуют хабаровские священники

В Христорождественском соборе Хабаровска заработает клуб, в котором будут помогать людям, страдающим алкогольной и никотиновой зависимостями. Новому объединению уже дали название — «Группа трезвения», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Занятия проведут руководитель сектора помощи алко- и наркозависимым отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии иерей Антоний Полоник и диакон Евгений Волков. Посещать встречи «Группы трезвения» также смогут родственники зависимых.

«Методика борьбы со страстями, предлагаемая в’Группе трезвения», значительно отличается от тех, которые практикуют в мирских группах анонимных алкоголиков: участники клуба будут изучать Священное Писание, труды святых отцов о борьбе со страстями, о духовном трезвении, — рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

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