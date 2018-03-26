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03:36 (мск), источник: Восток Медиа

В центре Владивостока перекроют дорогу из-за крестного хода

Во Владивостоке перекроют дороги из-за крестного хода, который состоится на Пасху, 8 апреля. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации приморской столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Временное ограничение движения и парковки при проведении крестного хода продлится с 12 часов дня и продлится всего полчаса. В 12:30 его восстановят.

Речь идёт о следующих участках дорог:

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;.

— по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом.

Автомобилисты смогут объехать эти участки по 1-ой Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича.

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