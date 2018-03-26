В центре Владивостока перекроют дорогу из-за крестного хода
Во Владивостоке перекроют дороги
Во Владивостоке перекроют дороги
Временное ограничение движения и парковки при проведении крестного хода продлится с 12 часов дня и продлится всего полчаса. В 12:30 его восстановят.
Речь идёт о следующих участках дорог:
— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.
— по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.
— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;.
— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.
— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.
— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;.
— по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;.
— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.
— по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом.
Автомобилисты смогут объехать эти участки по 1-ой Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича.
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