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03:38 (мск), источник: Восток Медиа

На трассе Хабаровск — Лидога — Ванино снова отменили автобусные рейсы

Из-за гололёда в Хабаровском крае на автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино, с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, ограничили движение пассажирского транспорта. В превентивных целях отменили восемь автобусных рейсов.

Источник: Reuters

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, 25 марта с 19:00 на трассе Р-454 из-за неблагоприятных погодных условий прекратили движение пассажирского транспорта. Сообщение ограничили до улучшения метеоусловий. Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах работают две оперативных группы.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в субботу в 20:00 специалисты хабаровского управления дорог ограничили движение автобусов, возобновили его в воскресенье с 13:00. Сообщение приостановили из-за неблагоприятных дорожно-климатических условий.

Также из-за плохой погоды движение приостановили 18 марта в 23:00. Автобусы не ходили до 20 марта 11:00. Пассажирский транспорт не осуществлял сообщение с 21 марта 21:00 до улучшения ситуации на дороге 22 марта 12:00. Для обеспечения безопасности на трассе дежурили три поста ГИБДД.

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