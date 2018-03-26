На трассе Хабаровск — Лидога — Ванино снова отменили автобусные рейсы

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, 25 марта с 19:00 на трассе Р-454 из-за неблагоприятных погодных условий прекратили движение пассажирского транспорта. Сообщение ограничили до улучшения метеоусловий. Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на дорогах работают две оперативных группы.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в субботу в 20:00 специалисты хабаровского управления дорог ограничили движение автобусов, возобновили его в воскресенье с 13:00. Сообщение приостановили из-за неблагоприятных дорожно-климатических условий.
Также из-за плохой погоды движение приостановили 18 марта в 23:00. Автобусы не ходили до 20 марта 11:00. Пассажирский транспорт не осуществлял сообщение с 21 марта 21:00 до улучшения ситуации на дороге 22 марта 12:00. Для обеспечения безопасности на трассе дежурили три поста ГИБДД.
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