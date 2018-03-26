Владимир Пучков: спасательная операция будет вестись, сколько нужно

По информации «ТАСС», спасатели до сих пор не могут войти в некоторые помещения торгового центра. «Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — заявил Владимир Пучков в ходе оперативного совещания на месте ЧП.