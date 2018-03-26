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03:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Владимир Пучков: спасательная операция будет вестись, сколько нужно

Пожарные и спасатели продолжают работать в здании сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня»

Глава МЧС России рассказал, как проходит спасательная операция.

По информации «ТАСС», спасатели до сих пор не могут войти в некоторые помещения торгового центра. «Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — заявил Владимир Пучков в ходе оперативного совещания на месте ЧП.

На месте работают специалисты «Центроспаса» из Москвы, а также спасатели из регионов Сибири. Сейчас силы спасателей сосредоточены на 4 этаже здания, они работают наощупь, в условиях сильного задымления.

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