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03:53 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарёв рассказал, что режим в СИЗО ужесточили

Бывший глава Владивостока поделился, как прошли выборы в «Матросской тишине».

Источник: Reuters

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев на своей страничке в социальной сети рассказал, как прошли выборы в СИЗО, а также что изменилось после них, сообщает РИА VladNews.

«Не хотел писать на тему, как я провёл 18 марта. Но одним своим наблюдением решил поделиться с вами. Как я узнал из газет, 18 марта в нашем СИЗО прошло достойно: одни из первых в столице проголосовали со 100% явкой. Мне выпала честь первому опустить бюллетень в прозрачную и абсолютно пустую урну: нашу камеру вывели для голосования первыми. Я и мои товарищи по камере исполнили свой гражданский долг и проголосовали. Но сказать хочу не об этом. В СИЗО есть свой режим, которому всё подчинено. К примеру, телевизор (электричество) выключают в 22:45, а включают в 6:45. Если в телепрограмме есть интересная передача или фильм, мы обращаемся к дежурному помощнику начальника СИЗО (ДПНС) с просьбой разрешить посмотреть телевизор до 24 часов. ДПНС принимает решение на свое усмотрение — иногда разрешает, а иногда нет. Но за неделю до выборов телевизор без просьб ежедневно работал до 24 часов. А после — как обычно до 22:45. И вот, мы решили попросить ДПНС разрешить нам продлить вечерний просмотр телевизора до 24 часов. На что получили ответ: “Выборы закончились”. И не разрешил. Вот так», — написал Игорь Пушкарёв.

Напомним, 13 февраля в ходе предварительного слушания по уголовному делу экс-мэра Владивостока в Тверском суде Москвы до 26 апреля был продлён срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва.

Как сообщало РИА VladNews, очередное заседание по существу уголовного дела Игоря Пушкарёва прошло во вторник, 13 марта, в Тверском суде Москвы. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Следующее слушание назначено на 27 марта.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.

Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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