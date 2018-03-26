Игорь Пушкарёв рассказал, что режим в СИЗО ужесточили

«Не хотел писать на тему, как я провёл 18 марта. Но одним своим наблюдением решил поделиться с вами. Как я узнал из газет, 18 марта в нашем СИЗО прошло достойно: одни из первых в столице проголосовали со 100% явкой. Мне выпала честь первому опустить бюллетень в прозрачную и абсолютно пустую урну: нашу камеру вывели для голосования первыми. Я и мои товарищи по камере исполнили свой гражданский долг и проголосовали. Но сказать хочу не об этом. В СИЗО есть свой режим, которому всё подчинено. К примеру, телевизор (электричество) выключают в 22:45, а включают в 6:45. Если в телепрограмме есть интересная передача или фильм, мы обращаемся к дежурному помощнику начальника СИЗО (ДПНС) с просьбой разрешить посмотреть телевизор до 24 часов. ДПНС принимает решение на свое усмотрение — иногда разрешает, а иногда нет. Но за неделю до выборов телевизор без просьб ежедневно работал до 24 часов. А после — как обычно до 22:45. И вот, мы решили попросить ДПНС разрешить нам продлить вечерний просмотр телевизора до 24 часов. На что получили ответ: “Выборы закончились”. И не разрешил. Вот так», — написал Игорь Пушкарёв.