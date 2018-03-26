Самое важное событие в жизни страны помогут выбрать хабаровчане

Жители Хабаровского края вместе со всей страной выберут самое важное событие в истории России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Проект «12 событий — 12 веков» запустило военно-историческое общество (РВИО).

По словам главы департамента информационной политики РВИО Надежды Усмановой, первым этапом станет научная дискуссия. Ученые-историки определят 144 наиболее значимых события за 12 веков истории Российского государства. После этого событие, которое они считают наиболее важным, смогут выбрать все жители России.