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03:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Самое важное событие в жизни страны помогут выбрать хабаровчане

Проголосовать предстоит за одно из 144 моментов истории государства.

Жители Хабаровского края вместе со всей страной выберут самое важное событие в истории России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Проект «12 событий — 12 веков» запустило военно-историческое общество (РВИО).

По словам главы департамента информационной политики РВИО Надежды Усмановой, первым этапом станет научная дискуссия. Ученые-историки определят 144 наиболее значимых события за 12 веков истории Российского государства. После этого событие, которое они считают наиболее важным, смогут выбрать все жители России.

Хронология проекта затрагивает историю российской государственности с 862 года. По мнению организаторов, голосование будет способствовать историческому просвещению и послужит укреплению базовых ценностей общества.

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