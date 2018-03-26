Самое важное событие в жизни страны помогут выбрать хабаровчане
Проголосовать предстоит за одно из 144 моментов истории государства.
Проголосовать предстоит за одно из 144 моментов истории государства.
Жители Хабаровского края вместе со всей страной выберут самое важное событие в истории России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Проект «12 событий — 12 веков» запустило
По словам главы департамента информационной политики РВИО Надежды Усмановой, первым этапом станет научная дискуссия.
Хронология проекта затрагивает историю российской государственности с 862 года. По мнению организаторов, голосование будет способствовать историческому просвещению и послужит укреплению базовых ценностей общества.
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