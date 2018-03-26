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04:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Волонтеры вышли на след пропавшего в Хабаровском крае вахтовика

От жителя района имени Лазо нет вестей с 11 марта.

Источник: Губерния онлайн

Во время поисково-спасательной операции в районе станции Джамку Солнечного района отряд хабаровских волонтеров нашел вещи и следы пропавшего без вести Романа Асташева. Мужчина больше двух недель назад пропал по дороге на вахту. Сейчас добровольцы на время вернулись в краевой центр, чтобы подготовиться к следующему этапу поисков, сообщает портал «Губерния».

Об операции рассказал координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

«На место поисков я и наши ребята выехали 21 марта, вернулись только сегодня рано утром. К сожалению, пока Романа отыскать не удалось. Мы наши в тайге его следы и шапку. Мать и сестра пропавшего парня подтвердили, что головной убор принадлежит ему. Находку мы отдали полицейским для приобщения к разыскному делу. Сейчас мы занимаемся организацией второго этапа поисков и распространяем информацию о Романе в Интернете», — рассказал Сергей Савельев.

По словам собеседника, выяснилось, что Роман Асташев хорошо ориентируется в тайге и, по одной из версий, мог выйти на железнодорожную станцию самостоятельно.

Напомним, житель села Бичевая района имени Лазо исчез 11 марта по дороге на вахту в Солнечном районе. В день пропажи Роман был одет в пуховик синего цвета, черные угги и джинсовое трико. Приметы: рост 176 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы русые, стрижка короткая, есть царапина над правой бровью.

Желающих принять участие в поисках Романа Асташева просят позвонить по номеру: 8 (909) 857−63−00 (волонтеры «Амур-поиска»). Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего сельчанина, свяжитесь с волонтерами или полицией.

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