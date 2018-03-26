Волонтеры вышли на след пропавшего в Хабаровском крае вахтовика
От жителя района имени Лазо нет вестей с 11 марта.
От жителя района имени Лазо нет вестей с 11 марта.
Во время
Об операции рассказал координатор добровольческого отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.
«На место поисков я и наши ребята выехали 21 марта, вернулись только сегодня рано утром. К сожалению, пока Романа отыскать не удалось. Мы наши в тайге его следы и шапку. Мать и сестра пропавшего парня подтвердили, что головной убор принадлежит ему. Находку мы отдали полицейским для приобщения к разыскному делу. Сейчас мы занимаемся организацией второго этапа поисков и распространяем информацию о Романе в Интернете», — рассказал Сергей Савельев.
Напомним, житель села Бичевая района имени Лазо исчез 11 марта по дороге на вахту в Солнечном районе. В день пропажи Роман был одет в пуховик синего цвета, черные угги и джинсовое трико. Приметы: рост 176 сантиметров, глаза
Желающих принять участие в поисках Романа Асташева просят позвонить по номеру:
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