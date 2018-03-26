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07:35 (мск), источник: Nur.kz

Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

В ряде регионов Казахстана объявляется штормовое предупреждение: ожидаются разливы рек и подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 775 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Nur.kz
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26 марта в ВКО в связи с потеплением и ожидающимися осадками может разрушиться ледяной покров. Возможны стеснение речных русел, формирование местного и склонового стока, подъем уровня воды и затопление речных пойм. На востоке страны прогнозируются дождь и снег, местами сильные, туман, гололед, метель.

В Усть-Каменогорске 26 марта ожидаются осадки (в основном дождь), гололедица. 27—28 марта в области на фоне теплой погоды и выпадения осадков вода поднимется и дальше, будет образован склоновый и местный сток, ожидаются разливы и подтопления. 26 марта в Алматинской, Жамбылской областях ожидаются дожди (местами сильные), на фоне положительного температурного фона может сформироваться склоновый и местный сток, колебаться и подниматься уровень воды. 26—30 марта на некоторые реки Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областей и 26—27 марта — СКО и Павлодарской области — придет паводок, вызванный теплом и таянием снега, ожидаются формирование местного стока, разливы и подтопления.

26—30 марта на отдельно взятых реках ЗКО, Атырауской, Актюбинской областей ожидаются подтопления на фоне теплой погоды и ожидающихся осадков. 26—29 марта на реке Сырдарья (в пределах Кызылординской области) теплая погода может привести к образованию затора, ожидаются поднятие уровней воды, разливы и подтопления.

26—28 марта в ЮКО сохранятся положительные температуры воздуха и ожидаются дожди, так что на отдельных горных реках возможен подъем уровня воды и затопление пойм.

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