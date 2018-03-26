Три дня без воды: во Владивостоке стартуют очередные отключения
В списке — десятки домов на Океанском проспекте, Алеутской, Авроровской и других улицах.
В списке — десятки домов на Океанском проспекте, Алеутской, Авроровской и других улицах.
Со вторника во Владивостоке начинается серия отключений холодной воды. По информации поставщика услуги — краевого предприятия «Приморский водоканал», это связано с плановым ремонтом.
Завтра, 27 марта, с 10 до 16 часов подача воды прекратится по следующим адресам: Авроровская, 24; Алеутская, 61; Башидзе, 1а; Океанский проспект, 27, 37, 39, 41, 46, 48; Октябрьская, 2, 13, 25.
В среду 28 марта с 9:00 до 17:00 ремонт пройдёт на 50 лет ВЛКСМ, 20, 22; Вилкова, 10, 12, 14.
В четверг 29 марта с 9 до 16 часов — на Байдукова, 12−24 и Чапаева, 9−31, 10−18.
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