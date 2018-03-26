Три дня без воды: во Владивостоке стартуют очередные отключения

Источник: Восток Медиа

Со вторника во Владивостоке начинается серия отключений холодной воды. По информации поставщика услуги — краевого предприятия «Приморский водоканал», это связано с плановым ремонтом.

Завтра, 27 марта, с 10 до 16 часов подача воды прекратится по следующим адресам: Авроровская, 24; Алеутская, 61; Башидзе, 1а; Океанский проспект, 27, 37, 39, 41, 46, 48; Октябрьская, 2, 13, 25.

В среду 28 марта с 9:00 до 17:00 ремонт пройдёт на 50 лет ВЛКСМ, 20, 22; Вилкова, 10, 12, 14.