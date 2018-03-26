Рейсов из Хабаровска в Москву и обратно стало больше

Источник: Восток Медиа

Теперь количество рейсов в Москву и в обратном направлении будет достигать четырёх в день. Так, авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять два полёты в день. С 26 марта утренний рейс прибывает из Москвы в 7:45, в обратном направлении вылетает в 9:45 по местному времени. Второй рейс прибывает в Хабаровск в 11:35 и отправляется в столицу России в 13:45 ежедневно, кроме вторника. В этот день самолёты отправляются в путь в 13:40.

Полёты в Москву продолжает и «Россия». Компания увеличила частоту полётов с четырёх раз в неделю до семи. Нарастить количество рейсов с двух до пяти в неделю в летний сезон планирует Nordwind.

Как сообщает департамент информации общественных связей ООО «Управляющая компания КОМАКС», с 28 мая «Уральские авиалинии» начнут полёты в Сочи с посадкой в Иркутске. С 21 мая эта компания будет выполнять полёты в Краснодар, а Nordwind 19 июня откроет сообщение с Симферополем. Частота рейсов по этому направлению увеличивается вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Уральские авиалинии» будут выполнять три рейса в неделю в Санкт-Петербург, сохранив два рейса в неделю с посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и дополнив расписание одним еженедельным рейсом с посадкой в Екатеринбурге.

На одном из популярных внутрироссийских маршрутов Хабаровск — Новосибирск авиаперевозки будут ежедневно выполнять компании «Аврора» и S7, а также дважды в неделю — «Уральские авиалинии» и один раз в неделю — «ИрАэро».

Летом станет больше полётов в Улан-Удэ: четыре раза в неделю их будут выполнять «ИрАэро» и «Якутия». Перевозчики планируют выполнять полёты в Дальнереченск.

Увеличится и частота международных рейсов: например, в Сеул организуют до десяти полётов в неделю. С 25 марта возобновляет рейсы в Пекин с частотой два раза в неделю. Также авиакомпании вновь будут летать в южнокорейские Чонджу и Янъян.