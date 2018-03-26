Рейсов из Хабаровска в Москву и обратно стало больше
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) с 25 марта перешёл на
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) с 25 марта перешёл на
Теперь количество рейсов в Москву и в обратном направлении будет достигать четырёх в день. Так, авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять два полёты в день. С 26 марта утренний рейс прибывает из Москвы в 7:45, в обратном направлении вылетает в 9:45 по местному времени. Второй рейс прибывает в Хабаровск в 11:35 и отправляется в столицу России в 13:45 ежедневно, кроме вторника. В этот день самолёты отправляются в путь в 13:40.
Полёты в Москву продолжает и «Россия». Компания увеличила частоту полётов с четырёх раз в неделю до семи. Нарастить количество рейсов с двух до пяти в неделю в летний сезон планирует Nordwind.
«Уральские авиалинии» будут выполнять три рейса в неделю в
На одном из популярных внутрироссийских маршрутов Хабаровск — Новосибирск авиаперевозки будут ежедневно выполнять компании «Аврора» и S7, а также дважды в неделю — «Уральские авиалинии» и один раз в неделю — «ИрАэро».
Увеличится и частота международных рейсов: например, в Сеул организуют до десяти полётов в неделю. С 25 марта возобновляет рейсы в Пекин с частотой два раза в неделю. Также авиакомпании вновь будут летать в южнокорейские Чонджу и Янъян.
В ближайшее время могут появиться новые рейсы на востребованные в отпускной сезон направления. Более подробную информацию о сезонном расписании можно будет получить на официальном сайте аэропорта и в кассах воздушной гавани.
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