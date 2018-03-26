Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Фруктовые соки назвали опасными
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
С чем вернулась в Россию потерявшая кисти рук Маргарита Грачева
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
05:10 (мск), источник: Восток Медиа

Рейсов из Хабаровска в Москву и обратно стало больше

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) с 25 марта перешёл на весенне-летнее расписание. Традиционно авиаперевозчики добавили рейсы на популярном московском направлении, а также вскоре начнут выполнять полёты в города-курорты.

Источник: Восток Медиа

Теперь количество рейсов в Москву и в обратном направлении будет достигать четырёх в день. Так, авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять два полёты в день. С 26 марта утренний рейс прибывает из Москвы в 7:45, в обратном направлении вылетает в 9:45 по местному времени. Второй рейс прибывает в Хабаровск в 11:35 и отправляется в столицу России в 13:45 ежедневно, кроме вторника. В этот день самолёты отправляются в путь в 13:40.

Полёты в Москву продолжает и «Россия». Компания увеличила частоту полётов с четырёх раз в неделю до семи. Нарастить количество рейсов с двух до пяти в неделю в летний сезон планирует Nordwind.

Как сообщает департамент информации общественных связей ООО «Управляющая компания КОМАКС», с 28 мая «Уральские авиалинии» начнут полёты в Сочи с посадкой в Иркутске. С 21 мая эта компания будет выполнять полёты в Краснодар, а Nordwind 19 июня откроет сообщение с Симферополем. Частота рейсов по этому направлению увеличивается вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Уральские авиалинии» будут выполнять три рейса в неделю в Санкт-Петербург, сохранив два рейса в неделю с посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и дополнив расписание одним еженедельным рейсом с посадкой в Екатеринбурге.

На одном из популярных внутрироссийских маршрутов Хабаровск — Новосибирск авиаперевозки будут ежедневно выполнять компании «Аврора» и S7, а также дважды в неделю — «Уральские авиалинии» и один раз в неделю — «ИрАэро».

Летом станет больше полётов в Улан-Удэ: четыре раза в неделю их будут выполнять «ИрАэро» и «Якутия». Перевозчики планируют выполнять полёты в Дальнереченск.

Увеличится и частота международных рейсов: например, в Сеул организуют до десяти полётов в неделю. С 25 марта возобновляет рейсы в Пекин с частотой два раза в неделю. Также авиакомпании вновь будут летать в южнокорейские Чонджу и Янъян.

В ближайшее время могут появиться новые рейсы на востребованные в отпускной сезон направления. Более подробную информацию о сезонном расписании можно будет получить на официальном сайте аэропорта и в кассах воздушной гавани.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хороший был «паджерик»: в Приморье охотники спалили машину
Главный тренер «СКА-Нефтяника»: тяжёлый сезон завершился удачно
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово торгового центра
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь