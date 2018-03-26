Движение общественного транспорта изменилось из-за работ на водоводе в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска сообщила об изменении движения общественного транспорта на перекрестке улиц Советской и Вокзальной магистрали из-за работ по устранению дефекта на водоводе.

— Сквозное движение по улице Советской в сторону Вокзальной магистрали временно запрещено. Движение по улице Советской от улицы Ленина в сторону Вокзальной магистрали осуществляется с правым поворотом, — сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, со 2 апреля в Новосибирске на двух участках запретят стоянку транспорта. Речь идет про район дома на улице Фрунзе, 63/1. Решение приняли для исключения стоянки транспортных средств на проезжей части, на газоне, прилегающем к территории школы № 96. Также ограничения начнут действовать вблизи оперного театра — на четной стороне улицы Мичурина в районе дома № 2.