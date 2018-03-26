12-летний школьник из Красноярска исполнит главную роль в «Ералаше»
Михаил Гудков выиграл большой фестиваль детского киножурнала.
Михаил Гудков выиграл большой фестиваль детского киножурнала.
Красноярский школьник одержал победу на большом фестивале «Ералаш» и выиграл приз — главную роль в киножурнале. Информация об этом опубликована в группе «Студия Ералаш Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
«Миша, наша студия от всей души поздравляет тебя с этим замечательным достижением! Мы знаем, сколько ты трудишься для того, чтобы достигать всего, чего ты достиг и будешь достигать, и мы желаем тебе никогда не сдаваться на пути к своей Большой Мечте! С Победой!», — поздравили 12-летнего Михаила Гудкова участники группы.
Мальчик — ученик 150-ой красноярской школы, он серьезно занимается хоккеем. Некоторое время назад Миша решил попробовать себя в актерском мастерстве, он начал ходить в актерскую студию. В Москве на большом фестивале «Ералаш» он сыграл роль Остапа Бендера из «Золотого теленка» и царя Ивана Грозного из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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