12-летний школьник из Красноярска исполнит главную роль в «Ералаше»

«Миша, наша студия от всей души поздравляет тебя с этим замечательным достижением! Мы знаем, сколько ты трудишься для того, чтобы достигать всего, чего ты достиг и будешь достигать, и мы желаем тебе никогда не сдаваться на пути к своей Большой Мечте! С Победой!», — поздравили 12-летнего Михаила Гудкова участники группы.