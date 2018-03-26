В Красноярске ожидается неустойчивая погода: от -4 до +10 °С
К концу недели сильно потеплеет.
К концу недели сильно потеплеет.
Наступившая неделя начнётся с мокрого снега и дождя, в понедельник, 26 марта ожидается днём +3°C, ночью до -4°C. На дорогах сохранится гололедица. Особенно опасными будут загородные трассы.
Далее постепенно будет теплеть, минусовые температуры прекратятся, осадков тоже не будет. В пятницу синоптики прогнозируют до +10°C.
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