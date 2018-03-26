Приморский колледж приобретёт новенький Lexus за 3,2 миллиона

Дальневосточный технический колледж планирует приобрести новый Lexus 2018 года за 3,2 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт госзакупок .

Заказчик пожелал белый цвет кузова, цвет салона светло-коричневый из перфорированный кожи, также значатся вставки из чёрного дерева Шимамоку. Помимо этого автомобиль будет оснащён сенсорной панелью и интеллектуальной системой доступа в авто.