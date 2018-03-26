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05:38 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский колледж приобретёт новенький Lexus за 3,2 миллиона

Автомобиль будет у заказчика к концу апреля.

Дальневосточный технический колледж планирует приобрести новый Lexus 2018 года за 3,2 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт госзакупок.

Руководство уссурийского КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» закупает новый автомобиль Lexus NX 300 AWD Exclusive 2, стоимость которого 3 268 500 рублей.

Лот был размещён 23 марта.

Заказчик пожелал белый цвет кузова, цвет салона светло-коричневый из перфорированный кожи, также значатся вставки из чёрного дерева Шимамоку. Помимо этого автомобиль будет оснащён сенсорной панелью и интеллектуальной системой доступа в авто.

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