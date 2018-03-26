В Башкирии действует штормовое предупреждение

Источник: AP 2018

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует:

— водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима;.

— пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, учитывая неровности поверхности;.