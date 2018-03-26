В Башкирии действует штормовое предупреждение
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В понедельник, 26 марта на территории Башкортостана действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица, ухудшение видимости до 500−1000м.
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