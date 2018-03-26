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05:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии действует штормовое предупреждение

УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В понедельник, 26 марта на территории Башкортостана действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица, ухудшение видимости до 500−1000м.

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Источник: AP 2018

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует:

— водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима;.

— пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, учитывая неровности поверхности;.

— гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

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