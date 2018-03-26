Эту незамерзайку приморцам пить не рекомендуют
Управление Роспотребнадзора предупреждает о наличии опасной незамерзайки «Autolyx -30», сообщает DEITA. RU.
Управление Роспотребнадзора предупреждает о наличии опасной незамерзайки «Autolyx -30», сообщает DEITA. RU.
Содержание метилового спирта в жидкости составило 25,9+3,4%, что в 586 раз превышает допустимый уровень (0,05%).
Жидкость стеклоомывающая содержит метанол и является опасной для здоровья людей.
В случае обнаружения вышеуказанной стеклоомывающей жидкости, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю просит граждан сообщить о факте.
Михаил Грач.
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