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05:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Эту незамерзайку приморцам пить не рекомендуют

Управление Роспотребнадзора предупреждает о наличии опасной незамерзайки «Autolyx -30», сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Содержание метилового спирта в жидкости составило 25,9+3,4%, что в 586 раз превышает допустимый уровень (0,05%).

Жидкость стеклоомывающая содержит метанол и является опасной для здоровья людей.

В случае обнаружения вышеуказанной стеклоомывающей жидкости, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю просит граждан сообщить о факте.

Михаил Грач.

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