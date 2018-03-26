Главный архитектор края рассказал о «единой набережной» в Хабаровске

Источник: Reuters

В Хабаровске продолжается реконструкция городской набережной. Пока идут работы, архитекторы ставят перед собой амбициозные задачи — в будущем уже существующую набережную собираются объединить с той, что появится в южной части города, сообщает портал «Губерния».

«Если говорить о набережной дамбы [в Индустриальном районе], то там строится торгово-развлекательный центр с аквапарком. Это все есть в задании и будет проработано практически до затона, до базы РЭБ флота. Две набережные надо будет соединить: участок, включающий набережную Невельского от Уссурийского бульвара, и участок с другой стороны, вокруг Кавказской — это все должна быть единая набережная. Это очень большой проект», — рассказал замминистра строительства, главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.

Представитель правительства подчеркнул, что бюджету такой проект обойдется в круглую сумму.

«Это очень серьезная работа, потому что там, например, расположен городской водозабор. Есть предложения пройти и выше водозабора, и прямо по акватории. Это [мысли] на перспективу», — добавил Александр Селеменев.

Что касается ближайшего времени, то летом рабочие приступят к благоустройству участка в районе Утеса и набережной Невельского. Серьезных изменений там не предвидится.

«Там не будет глобальной реконструкции, как на стадионе Ленина, но все-таки придется заменить покрытие. Чтобы сделать работу быстро, буквально за сезон, нужно, конечно же, закрыть эти два участка», — заключил главный архитектор края.