Главный архитектор края рассказал о «единой набережной» в Хабаровске
В этом году в порядок приведут участок береговой линии в районе Утеса и набережную Невельского.
В этом году в порядок приведут участок береговой линии в районе Утеса и набережную Невельского.
В Хабаровске продолжается реконструкция городской набережной. Пока идут работы, архитекторы ставят перед собой амбициозные задачи — в будущем уже существующую набережную собираются объединить с той, что появится в южной части города, сообщает портал «Губерния».
«Если говорить о набережной дамбы [в Индустриальном районе], то там строится
«Это очень серьезная работа, потому что там, например, расположен городской водозабор. Есть предложения пройти и выше водозабора, и прямо по акватории. Это [мысли] на перспективу», — добавил Александр Селеменев.
Что касается ближайшего времени, то летом рабочие приступят к благоустройству участка в районе Утеса и набережной Невельского. Серьезных изменений там не предвидится.
«Там не будет глобальной реконструкции, как на стадионе Ленина, но
Отметим, в конце прошлой недели в правительстве края представили концепцию развития береговой линии Хабаровска и городской части Большого Уссурийского острова. Архитекторы предлагают создать на набережной
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