Синоптики пообещали Екатеринбургу теплую неделю и ветер
Начавшаяся неделя в Екатеринбурге будет теплой. По прогнозам синоптиков, дневные температуры
Начавшаяся неделя в Екатеринбурге будет теплой. По прогнозам синоптиков, дневные температуры
При этом потепление будет сопровождаться порывистым ветром, вплоть до 15 метров в секунду, в некоторые дни вероятен мокрый снег. В целом март в столице Урала стоит снежный и холодный, почти на 4 градуса ниже обычных показателей.
Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 марта — минус 22,4 градуса. Осадков выпало почти на 25% выше нормы.
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