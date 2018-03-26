«Усатый нянь» из Перми вышел в финал краевого конкурса «Учитель года-2018»
В номинации «Педагог дошкольного образования» у Евгения Пепеляева самый высокий балл.
В номинации «Педагог дошкольного образования» у Евгения Пепеляева самый высокий балл.
Единственный в Перми мужчина — воспитатель из детского сада № 233 «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев вышел в отборочный этап краевого конкурса «Учитель года — 2018».
Этой зимой, напомним, он уже стал победителем городского конкурса «Учитель года», затем решил попробовать свои силы в краевом конкурсе. Сейчас по итогам конкурсных испытаний с самым высоким баллом он вышел в финал и имеет все шансы на победу и получение весомой денежной премии.
«Очный этап конкурса пройдет с 10 по 12 апреля, — сообщили в
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