«Усатый нянь» из Перми вышел в финал краевого конкурса «Учитель года-2018»

Единственный в Перми мужчина — воспитатель из детского сада № 233 «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев вышел в отборочный этап краевого конкурса «Учитель года — 2018».

Этой зимой, напомним, он уже стал победителем городского конкурса «Учитель года», затем решил попробовать свои силы в краевом конкурсе. Сейчас по итогам конкурсных испытаний с самым высоким баллом он вышел в финал и имеет все шансы на победу и получение весомой денежной премии.