Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
06:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Волейболисты «Енисея» сохранили прописку в Суперлиге

Красноярцы обыграли «Динамо-ЛО».

Волейболисты красноярского «Енисея» накануне обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в третий раз и обеспечили себе сохранение прописки в Суперлиге. Напомним, обменявшись победами в гостях, «Енисей» обыграл соперника в обоих домашних матчах. Но если в субботу команды сделали традиционный пятисетовый триллер, то вчера красноярцам было уже легче — 3:1.

Без проблем взяв первую партию 25:19, в концовке второй наша команда занервничала и лишь после мощной атаки Алексея Спиридонова завершила сет — 30:28. Третью партию красноярцы отдали с боем и так же с боем взяли четвертую. Таким образом красноярский «Енисей» одержал третью победу в серии над «Динамо-ЛО» и завершил нынешний сезон, сохранив за собой право выступать в следующем сезоне в чемпионате России среди команд Суперлиги.

Тренер гостей Олег Согрин после матча поздравил красноярцев с победой.

«Поздравляю “Енисей”, красноярская команда сыграла хорошо и заслужила эту победу. Это была интересная игра, захватывающий матч, но “Енисей” вновь оказался сильнее. Сезон у “Динамо-ЛО” продолжается, будем бороться дальше!», — заявил он.

В свою очередь Юрий Маринин, и.о. главного тренера ВК «Енисей» отметил, что команда выполнила его установку.

«Сегодня команда сыграла очень хорошо, я доволен! Все ребята выполнили установку. Мы были настроены выиграть серию, и мы это сделали. Я очень рад! Сезон окончен, что буду делать дальше? Три дня отдохну, позанимаюсь с дочкой, затем снова за работу», — рассказал тренер.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Республике Алтай пропал двухлетний ребенок
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово торгового центра
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь