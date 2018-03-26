Волейболисты «Енисея» сохранили прописку в Суперлиге

Волейболисты красноярского «Енисея» накануне обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в третий раз и обеспечили себе сохранение прописки в Суперлиге. Напомним, обменявшись победами в гостях, «Енисей» обыграл соперника в обоих домашних матчах. Но если в субботу команды сделали традиционный пятисетовый триллер, то вчера красноярцам было уже легче — 3:1.



Без проблем взяв первую партию 25:19, в концовке второй наша команда занервничала и лишь после мощной атаки Алексея Спиридонова завершила сет — 30:28. Третью партию красноярцы отдали с боем и так же с боем взяли четвертую. Таким образом красноярский «Енисей» одержал третью победу в серии над «Динамо-ЛО» и завершил нынешний сезон, сохранив за собой право выступать в следующем сезоне в чемпионате России среди команд Суперлиги.

