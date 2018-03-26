Более 6,8 тысяч иностранцев посетили Приморье по электронной визе
В целом с помощью электронной визы за семь месяцев край посетили 6822 иностранца. Оформили соответствующие документы свыше 10,2 тысяч туристов.
В целом с помощью электронной визы за семь месяцев край посетили 6822 иностранца. Оформили соответствующие документы свыше 10,2 тысяч туристов.
Упрощенный визовый режим действует на территории Приморского края около семи месяцев. За это время с достопримечательностями региона благодаря новому механизму познакомились свыше 6,8 тысяч гостей.
«На этом пункте пропуска мы приняли уже 6582 обладателя электронных виз, среди них — почти 4,3 тысячи жителей Китая, более 2,1 тысяч граждан Японии, 74 сингапурца, 31 индиец, 16 граждан КНДР, а также гости из Саудовской Аравии, а Турции, Ирана, Мексики, ОАЭ, Алжира, Кувейта и Марокко», — сообщили специалисты.
Также электронная виза стала входным билетом в Приморье для путешественников, прибывших в регион через морской пункт пропуска Владивосток, автомобильный пропускной пункт «Полтавка» и железнодорожный «Пограничный». Здесь специалисты приняли 230 человек, большинство из которых — жители Китая.
В целом с помощью электронной визы край посетили 6822 иностранца. Оформили соответствующие документы свыше 10,2 тысяч туристов.
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