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06:10 (мск), источник: Вести Приморье

Более 6,8 тысяч иностранцев посетили Приморье по электронной визе

В целом с помощью электронной визы за семь месяцев край посетили 6822 иностранца. Оформили соответствующие документы свыше 10,2 тысяч туристов.

Источник: Reuters

Упрощенный визовый режим действует на территории Приморского края около семи месяцев. За это время с достопримечательностями региона благодаря новому механизму познакомились свыше 6,8 тысяч гостей.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, большинство путешественников прибыли в край через международный аэропорт Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«На этом пункте пропуска мы приняли уже 6582 обладателя электронных виз, среди них — почти 4,3 тысячи жителей Китая, более 2,1 тысяч граждан Японии, 74 сингапурца, 31 индиец, 16 граждан КНДР, а также гости из Саудовской Аравии, а Турции, Ирана, Мексики, ОАЭ, Алжира, Кувейта и Марокко», — сообщили специалисты.

Также электронная виза стала входным билетом в Приморье для путешественников, прибывших в регион через морской пункт пропуска Владивосток, автомобильный пропускной пункт «Полтавка» и железнодорожный «Пограничный». Здесь специалисты приняли 230 человек, большинство из которых — жители Китая.

В целом с помощью электронной визы край посетили 6822 иностранца. Оформили соответствующие документы свыше 10,2 тысяч туристов.

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