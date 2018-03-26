В Омске бесхозный дом оброс сосульками

Местные жители производят уборку подъезда и чистку снега самостоятельно. В доме живут старики и дети, которым сейчас угрожают сосульки. В комментариях омичи советуют местным жителям сбить сосульки самостоятельно из окон верхних этажей шваброй или лопатой.