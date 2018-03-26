В Омске бесхозный дом оброс сосульками
В социальных сетях жители аварийного дома по адресу улица Молодогвардейская, 39 жалуются на большое количество сосулек, образовавшихся на здании.
В социальных сетях жители аварийного дома по адресу улица Молодогвардейская, 39 жалуются на большое количество сосулек, образовавшихся на здании.
От дома отказалась управляющая компания. Обслуживать его некому.
Местные жители производят уборку подъезда и чистку снега самостоятельно. В доме живут старики и дети, которым сейчас угрожают сосульки. В комментариях омичи советуют местным жителям сбить сосульки самостоятельно из окон верхних этажей шваброй или лопатой.
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