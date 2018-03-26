Спустя 30 лет. В Крыму возвращают к жизни уникальный телескоп

Источник: Аргументы и факты

Чем дальше в космос хочет заглянуть человек, тем больше должен быть телескоп. Астрономы стремятся «собрать» как можно больше света, увеличивая зеркала. Те постепенно росли и росли, пока не упёрлись в свой предел. Изготовление огромного зеркала — больше 6−7 метров, требует мастерства и даёт множество дефектов в изображения.

Тридцать лет тому назад

На сегодняшний день крупнейшим цельным зеркалом является Большой бинокулярный телескоп с 8,4 метрами рефлекторов-отражателей, что находится в США. Чтобы создать больший телескоп, ученые пришли к довольно простому решению: сложить огромное зеркало из меньших сегментов. Но столкнулись с проблемой, как же сводить изображение воедино и управлять всеми зеркалами.

Понятно, что и Советский Союз не мог отставать от американцев. Так в конце 70-х в Крымской астрофизической обсерватории появился телескоп «Синтез», составленный из семи зеркал. Все вместе они были похожи на цветок из сот. Это был единственный в своем роде телескоп в СССР, и задачи по его настройки приходилось решать нетривиальные. В прошлом командой, работавшей с «Синтезом», руководил академик Николай Стешенко. Он занимался оптическими исследованиями, поэтому телескоп был скорее стендом для отработки новинок, а не научным инструментом. С его помощью были сделаны первые фотографии, и на этом работа закончилась.

А потом политическая история изменила планы ученых. И «Синтез» был законсервирован на 30 лет, до сегодняшнего дня. А вот теперь младший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров поставил амбициозную задачу восстановить его.

Аппаратура устарела, а в обсерватории не осталось астрономов работавших с «Синтезом». Оживить его будет сложно. «Я как поступил на работу в обсерваторию тринадцать лет назад, так и присматривался к этому телескопу, — рассказывает Сергей Назаров. — Не раз обращался в администрации просьбами о его восстановлении, но, видимо тогда было время неподходящее. И вот неожиданно меня пригласили вместе с другими специалистами обсудить: как расконсервировать “Синтез”. Меня назначили ответственным астрономом».

Сделать нужно многое: понадобится новая система управления приводами телескопа, затворами зеркал. Механика телескопа и электроприводы оказались в хорошем состоянии и отлично спроектированными. Старая советская электроника пойдёт в музей, от некоторой придётся избавиться. Понабится установить, несколько новых элементов. Самый дорогой из них стоит около 300 тысяч рублей. Эта матрица почти такая же как в фотоаппаратах. Принцип работы тот же: на нее приходит свет и она его фиксирует. Вместе с остальными тратами выходит приблизительно полмиллиона рублей. Часть средств и работ проведет сама обсерватория. Но не полностью. Поэтому астроном решил организовать сбор средств, и уже удалось собрать достаточную сумму денег, чтобы закупить детали для ремонта.

«Многоэлементных зеркал на гражданских телескопах России нет, кроме нашего, — отмечает Сергей Назаров. — Была утеряна технология изготовления сегментных зеркал. Хотя российские оптики смогут её воспроизвести, важнее система управления зеркалами, её восстановить сложнее. В нашей обсерватории уже осталось мало свидетелей той, советской, эпохи астрономии. А тех, кто занимался этим телескопом, просто не найти. В 90-е годы жизнь круто повернула, поэтому и телескоп и знания по управлению им были потеряны».

Технологии плюс математика

Самая главная проблема при восстановлении «Синтеза» — сведение света со всех элементов в одну единую точку. Для этого были предусмотрены два электродвигателя на каждом из зеркал, которые меняют их положение. Осталось обсчитать алгоритм, но эту систему из ныне живущих в Научном никто не делал. «Пока не очень ясно как мы будем решать задачу согласования семи элементов зеркала этого телескопа, — объясняет главный инженер проекта Олег Кутков. — 30 лет назад на это были брошены все силы и… эффекта нужного не вышло. Возможно, мы попробуем как-то зафиксировать подвижные элементы в одной позиции, но тут мне видится ряд проблем с механическими и температурными колебаниями. По-хорошему, должна работать автоматическая система компенсации этих сдвигов — на каждом зеркале есть по два электромотора и датчик перемещения. Пока непонятно, как управлять этими моторами, и какой математический алгоритм использовать для всей системы».

К сложным техническим работам ученые приступят, когда будет готова система управления телескопом, наведен порядок в помещении и комнате наблюдателя. На реализацию проекта ученые планируют потратить около двух лет.