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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Омские контролеры смогут проверять документы «зайцев»

Не исключено, что при этом омичи начнут говорить об ущемлении своих прав и свобод.

Контролерам в общественном транспорте могут разрешить проверять документы. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на Минтранс. Паспорт требуется для составления постановления о нарушении или протокола перед выписыванием штрафов за безбилетный проезд. При отказе нарушителя предоставить данные его могут доставить в отделение полиции. Это значительно замедляет процесс выписки штрафа.

Стоит отметить, что на сегодняшний день право проверять документы есть только у сотрудников правоохранительных органов. Поэтому если контролерам дадут разрешение проверять документы, то они смогут эффективнее работать без потери времени.

Но в этом вопросе не все так гладко. Как отмечают эксперты, россияне могут принять нововведение, как ущемление своих прав и свобод. Тогда поездки в отделения полиции продолжатся.

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