Омские контролеры смогут проверять документы «зайцев»

Контролерам в общественном транспорте могут разрешить проверять документы. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на Минтранс. Паспорт требуется для составления постановления о нарушении или протокола перед выписыванием штрафов за безбилетный проезд. При отказе нарушителя предоставить данные его могут доставить в отделение полиции. Это значительно замедляет процесс выписки штрафа.

Стоит отметить, что на сегодняшний день право проверять документы есть только у сотрудников правоохранительных органов. Поэтому если контролерам дадут разрешение проверять документы, то они смогут эффективнее работать без потери времени.