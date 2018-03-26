Омские контролеры смогут проверять документы «зайцев»
Не исключено, что при этом омичи начнут говорить об ущемлении своих прав и свобод.
Не исключено, что при этом омичи начнут говорить об ущемлении своих прав и свобод.
Контролерам в общественном транспорте могут разрешить проверять документы. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на Минтранс. Паспорт требуется для составления постановления о нарушении или протокола перед выписыванием штрафов за безбилетный проезд. При отказе нарушителя предоставить данные его могут доставить в отделение полиции. Это значительно замедляет процесс выписки штрафа.
Стоит отметить, что на сегодняшний день право проверять документы есть только у сотрудников правоохранительных органов. Поэтому если контролерам дадут разрешение проверять документы, то они смогут эффективнее работать без потери времени.
Но в этом вопросе не все так гладко. Как отмечают эксперты, россияне могут принять нововведение, как ущемление своих прав и свобод. Тогда поездки в отделения полиции продолжатся.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.