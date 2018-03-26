Прожиточный минимум в Хабаровском крае почти не меняется
Это говорит о снижении роста цен на важнейшие товары.
Это говорит о снижении роста цен на важнейшие товары.
В Хабаровском крае утверждён новый размер прожиточного минимума. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
«За четвёртый квартал 2017 года для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля. Для детей — 13452 рубля», — говорится в сообщении
Напомним, прожиточный минимум рассчитывается на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые величины прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.
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