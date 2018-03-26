Прожиточный минимум в Хабаровском крае почти не меняется

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В Хабаровском крае утверждён новый размер прожиточного минимума. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства, в среднем на одного человека он составляет 12 954 рубля. Точно таким же показатель был в третьем квартале 2017 года, а ранее колебался очень незначительно.

«За четвёртый квартал 2017 года для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля. Для детей — 13452 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.