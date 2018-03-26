В Москве в понедельник ожидается облачная и ветреная погода с осадками

В Москве в понедельник ожидается облачная и ветреная погода с осадками

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до четырех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.