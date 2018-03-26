В Москве в понедельник ожидается облачная и ветреная погода с осадками
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до четырех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до четырех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки. Синоптики предупреждают о гололедице.
Ветер
Жителей Подмосковья в понедельник ожидает повышение температуры до шести градусов тепла.
В столице в ночь на вторник температура опустится до нуля — минус двух градусов, сохранится облачность, а также прогнозируются небольшие осадки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.