В Арсеньев заглянули редкие длинноногие гости (видео)

По словам очевидцев, большая стая грациозных птиц устроила пристанище на высоких деревьях недалеко от здания местного завода. Пернатых так много, что под их тяжестью некоторые ветки, неготовые к такой нагрузке, ломались.

Белые длиннокрылые гости вызвали восхищение у всех прохожих, к тому же рядом с людьми цапли находились несколько часов, что большая удача. Как пояснила «Вестям: Приморье» после просмотра видеоролика биолог Кира Скрипова, скорее всего, на кадрах зафиксирована стая больших белых цапель. Довольно редкий вид птиц, почти никогда не останавливается по пути с юга, в населенных пунктах. Приморские орнитологи заинтересовались этим случаем, и хотят подробнее изучить поведенческие особенности птиц.