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08:16 (мск), источник: Вести Приморье

В Арсеньев заглянули редкие длинноногие гости (видео)

В центре Арсеньева поселилась стая редких птиц. Необычное видео попало в объективы местных жителей, которые прислали ролик в редакцию «Вестей: Приморье».

По словам очевидцев, большая стая грациозных птиц устроила пристанище на высоких деревьях недалеко от здания местного завода. Пернатых так много, что под их тяжестью некоторые ветки, неготовые к такой нагрузке, ломались.

Белые длиннокрылые гости вызвали восхищение у всех прохожих, к тому же рядом с людьми цапли находились несколько часов, что большая удача. Как пояснила «Вестям: Приморье» после просмотра видеоролика биолог Кира Скрипова, скорее всего, на кадрах зафиксирована стая больших белых цапель. Довольно редкий вид птиц, почти никогда не останавливается по пути с юга, в населенных пунктах. Приморские орнитологи заинтересовались этим случаем, и хотят подробнее изучить поведенческие особенности птиц.

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