Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй может уйти: Британия прокололась с «Новичком» - эксперт
«Худший кошмар НАТО»: в США оценили Ту-160
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
07:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пахать надо: Тихонов объяснил неудачи Шипулина в Кубке мира

«Обязан был выигрывать все подряд».

Источник: УралИнформБюро

25 марта в Тюмени гонками с общего старта завершился сезон Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте представительницы России привычно оказались за бортом медальных разборок, в мужском же удалось «хлопнуть дверью» — выиграл москвич Максим Цветков.

А вот лидера сборной Антона Шипулина вновь подвела стрельба: по промаху на первом и четвертом рубежах — 16-е место, передает «Уралинформбюро».

Екатеринбургский биатлонист, как известно, тренируется отдельно от сборной. При этом с каждым годом количество подиумов на Кубке мира уменьшается. В минувшем сезоне Шипулина хватило на три личных «бронзы» и одно «золото». Единственная победа пришлась на спринт в финском Контиолахти, состоявшийся практически сразу после Олимпиады, на которую россиянина не пригласили.

Читайте также
Шипулин: Последнее время не получаю удовольствие, а терплю

Свежести, впрочем, хватило лишь на один этап: в последующих пяти личных гонках Шипулин ни разу не попал в топ-6. Для спортсмена, претендующего на первое место в общем зачете Кубка мира, результат — катастрофический.

«За те деньги, которые на него потратили, он обязан был выигрывать все подряд. И его физические и физиологические данные позволяют ему быть лучшим. На настоящий момент Шипулин — спортсмен одного-двух стартов, — заявил в беседе с “Матч ТВ” четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Что мы увидели здесь? Да, не попал на Олимпиаду, так готовься к другим стартам! Какие проблемы? Но он и здесь ничего не показал».

Наличие проблем с физическим состоянием признал и сам екатеринбуржец, оговорившись, впрочем, что «в конце сезона появляется стабильность в стрельбе».

«Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остается добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо. Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Легкости у меня нет, но терпеть я могу, но не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца», — сказал Шипулин после спринта в Тюмени.

Стрелять чисто не вышло — 5 промахов на две гонки. Что же касается физического состояния, по мнению Тихонова, главная проблема Шипулина — плохая подготовка: «С физиологическими данными Антона он может быть лучшим. Если бы пахал, как надо».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Подразделения Роспана посостязались в области промышленной безопасности
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь