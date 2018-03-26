Пахать надо: Тихонов объяснил неудачи Шипулина в Кубке мира

Источник: УралИнформБюро

25 марта в Тюмени гонками с общего старта завершился сезон Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте представительницы России привычно оказались за бортом медальных разборок, в мужском же удалось «хлопнуть дверью» — выиграл москвич Максим Цветков.

А вот лидера сборной Антона Шипулина вновь подвела стрельба: по промаху на первом и четвертом рубежах — 16-е место, передает «Уралинформбюро».

Екатеринбургский биатлонист, как известно, тренируется отдельно от сборной. При этом с каждым годом количество подиумов на Кубке мира уменьшается. В минувшем сезоне Шипулина хватило на три личных «бронзы» и одно «золото». Единственная победа пришлась на спринт в финском Контиолахти, состоявшийся практически сразу после Олимпиады, на которую россиянина не пригласили.

Свежести, впрочем, хватило лишь на один этап: в последующих пяти личных гонках Шипулин ни разу не попал в топ-6. Для спортсмена, претендующего на первое место в общем зачете Кубка мира, результат — катастрофический.

«За те деньги, которые на него потратили, он обязан был выигрывать все подряд. И его физические и физиологические данные позволяют ему быть лучшим. На настоящий момент Шипулин — спортсмен одного-двух стартов, — заявил в беседе с “Матч ТВ” четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Что мы увидели здесь? Да, не попал на Олимпиаду, так готовься к другим стартам! Какие проблемы? Но он и здесь ничего не показал».

Наличие проблем с физическим состоянием признал и сам екатеринбуржец, оговорившись, впрочем, что «в конце сезона появляется стабильность в стрельбе».

«Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остается добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо. Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Легкости у меня нет, но терпеть я могу, но не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца», — сказал Шипулин после спринта в Тюмени.