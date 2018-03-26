Пахать надо: Тихонов объяснил неудачи Шипулина в Кубке мира
«Обязан был выигрывать все подряд».
«Обязан был выигрывать все подряд».
25 марта в Тюмени гонками с общего старта завершился сезон Кубка мира по биатлону. В женском
А вот лидера сборной Антона Шипулина вновь подвела стрельба: по промаху на первом и четвертом рубежах — 16-е место, передает «Уралинформбюро».
Екатеринбургский биатлонист, как известно, тренируется отдельно от сборной. При этом с каждым годом количество подиумов на Кубке мира уменьшается. В минувшем сезоне Шипулина хватило на три личных «бронзы» и одно «золото». Единственная победа пришлась на спринт в финском Контиолахти, состоявшийся практически сразу после Олимпиады, на которую россиянина не пригласили.
Свежести, впрочем, хватило лишь на один этап: в последующих пяти личных гонках Шипулин ни разу не попал в топ-6. Для спортсмена, претендующего на первое место в общем зачете Кубка мира, результат — катастрофический.
«За те деньги, которые на него потратили, он обязан был выигрывать все подряд. И его физические и физиологические данные позволяют ему быть лучшим. На настоящий момент Шипулин — спортсмен
Наличие проблем с физическим состоянием признал и сам екатеринбуржец, оговорившись, впрочем, что «в конце сезона появляется стабильность в стрельбе».
«Конечно, сейчас тяжело
Стрелять чисто не вышло — 5 промахов на две гонки. Что же касается физического состояния, по мнению Тихонова, главная проблема Шипулина — плохая подготовка: «С физиологическими данными Антона он может быть лучшим. Если бы пахал, как надо».
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