Жители Оверят написали коллективное заявление в прокуратуру

Источник: Вести - Пермь

Жители поселка Оверята Краснокамского района написали коллективное заявление в прокуратуру. Уже почти две недели они вынуждены обходиться без воды. Произошла утечка, но где это случилось, в каком месте ремонтировать, не могут понять до сих пор. Так говорят местные власти.

У Светланы Сапаевой в ванной полная корзина нестираной одежды, а на кухне гора немытой посуды. Убрать не лень, просто «без воды ни туды и ни сюды».

По словам пенсионерки, тонкой струйкой течёт холодная вода в посёлке Оверята уже больше недели. А по вечерам и вовсе исчезает. С горячей тоже проблемы, из-за низкого давления в трубах водонагреватели не выдают нужный напор. Похожая картина в полусотне квартир. Поэтому люди решили написать письмо в прокуратуру.

Дмитрий Иванов, представитель инициативной группы: «Администрация говорит, что, возможно, придется ждать, когда растает снег, потому что сейчас никто раскапывать не будет. Возникает логичный вопрос, что сейчас людям делать?»/

В администрации поселения грешат на отсутствие точной схемы водоснабжения участка, от того и устранить проблему быстро не получается. Коммунальщики изо всех сил пытаются найти течь, но пока тщетно.

Виктор Важенин, начальник отдела ЖКХ администрации Оверятского городского поселения: «Если они рядом с вами не стоят, это не значит, что они не работают».

Дмитрий Иванов, представитель инициативной группы: «До людей доведите, чтобы они хотя бы были в курсе».

Виктор Важенин, начальник отдела ЖКХ администрации Оверятского городского поселения: «С теми жителями, с которыми мы встречались, мы со всеми с ними разговаривали. Вода в ваши дома подается с пониженным давлением, я с вами соглашусь».

Когда именно вода польется из кранов как надо, не могут сказать даже специалисты. Мол, надо ждать потепления, чтобы найти место прорыва.