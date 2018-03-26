Жители Оверят написали коллективное заявление в прокуратуру
Около 50 квартир вторую неделю вынуждены обходиться без воды. Коммунальщики пытаются найти течь, но пока тщетно.
Около 50 квартир вторую неделю вынуждены обходиться без воды. Коммунальщики пытаются найти течь, но пока тщетно.
Жители поселка Оверята Краснокамского района написали коллективное заявление в прокуратуру. Уже почти две недели они вынуждены обходиться без воды. Произошла утечка, но где это случилось, в каком месте ремонтировать, не могут понять до сих пор. Так говорят местные власти.
У Светланы Сапаевой в ванной полная корзина нестираной одежды, а на кухне гора немытой посуды. Убрать не лень, просто «без воды ни туды и ни сюды».
По словам пенсионерки, тонкой струйкой течёт холодная вода в посёлке Оверята уже больше недели. А по вечерам и вовсе исчезает. С горячей тоже проблемы,
Дмитрий Иванов, представитель инициативной группы: «Администрация говорит, что, возможно, придется ждать, когда растает снег, потому что сейчас никто раскапывать не будет. Возникает логичный вопрос, что сейчас людям делать?»/
В администрации поселения грешат на отсутствие точной схемы водоснабжения участка, от того и устранить проблему быстро не получается. Коммунальщики изо всех сил пытаются найти течь, но пока тщетно.
Виктор Важенин, начальник отдела ЖКХ администрации Оверятского городского поселения: «Если они рядом с вами не стоят, это не значит, что они не работают».
Дмитрий Иванов, представитель инициативной группы: «До людей доведите, чтобы они хотя бы были в курсе».
Виктор Важенин, начальник отдела ЖКХ администрации Оверятского городского поселения: «С теми жителями, с которыми мы встречались, мы со всеми с ними разговаривали. Вода в ваши дома подается с пониженным давлением, я с вами соглашусь».
Когда именно вода польется из кранов как надо, не могут сказать даже специалисты. Мол, надо ждать потепления, чтобы найти место прорыва.
В поисках справедливости жители обезвоженных домов обратились в прокуратуру, предварительно собрав свои подписи.
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