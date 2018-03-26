Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Мэй может уйти: Британия прокололась с «Новичком» - эксперт
«Худший кошмар НАТО»: в США оценили Ту-160
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
07:56 (мск), источник: Вести - Пермь

Жители Оверят написали коллективное заявление в прокуратуру

Около 50 квартир вторую неделю вынуждены обходиться без воды. Коммунальщики пытаются найти течь, но пока тщетно.

Источник: Вести - Пермь

Жители поселка Оверята Краснокамского района написали коллективное заявление в прокуратуру. Уже почти две недели они вынуждены обходиться без воды. Произошла утечка, но где это случилось, в каком месте ремонтировать, не могут понять до сих пор. Так говорят местные власти.

У Светланы Сапаевой в ванной полная корзина нестираной одежды, а на кухне гора немытой посуды. Убрать не лень, просто «без воды ни туды и ни сюды».

По словам пенсионерки, тонкой струйкой течёт холодная вода в посёлке Оверята уже больше недели. А по вечерам и вовсе исчезает. С горячей тоже проблемы, из-за низкого давления в трубах водонагреватели не выдают нужный напор. Похожая картина в полусотне квартир. Поэтому люди решили написать письмо в прокуратуру.

Дмитрий Иванов, представитель инициативной группы: «Администрация говорит, что, возможно, придется ждать, когда растает снег, потому что сейчас никто раскапывать не будет. Возникает логичный вопрос, что сейчас людям делать/

В администрации поселения грешат на отсутствие точной схемы водоснабжения участка, от того и устранить проблему быстро не получается. Коммунальщики изо всех сил пытаются найти течь, но пока тщетно.

Виктор Важенин, начальник отдела ЖКХ администрации Оверятского городского поселения: «Если они рядом с вами не стоят, это не значит, что они не работают».

Дмитрий Иванов, представитель инициативной группы: «До людей доведите, чтобы они хотя бы были в курсе».

Виктор Важенин, начальник отдела ЖКХ администрации Оверятского городского поселения: «С теми жителями, с которыми мы встречались, мы со всеми с ними разговаривали. Вода в ваши дома подается с пониженным давлением, я с вами соглашусь».

Когда именно вода польется из кранов как надо, не могут сказать даже специалисты. Мол, надо ждать потепления, чтобы найти место прорыва.

В поисках справедливости жители обезвоженных домов обратились в прокуратуру, предварительно собрав свои подписи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь