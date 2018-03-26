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08:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские учёные предложили создать в крае экополицию

Стихийная торговля редкими первоцветами грозит полным исчезновением некоторых видов.

Глава минприроды России Сергей Донской поручил проконтролировать региональные органы власти в части противодействия нелегальной заготовке растений, занесенных в Красную книгу РФ и призвал россиян не покупать эту природную красоту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ведомство.

 — Дело в том, что сборщики и продавцы первоцветов не подозревают, что в природе все взаимосвязано и все виды растений вместе взятые образуют единый каркас. Если исчезает один растительный вид, исчезнет и другой. Простой пример. Только в темнохвойных лесах растут папоротники. Если ельник вырубить — папоротник расти не будет, потому что он не терпит солнца. Это не говоря о том, что наш край теряет свою особенность и привлекательность. Чем мы сами будем восхищаться, и что будем показывать гостям через несколько лет? — говорит доктор биологических наук, заведующая лабораторий растительности Института водных и экологических проблем ДВ отделения российской академии наук Светлана Шлотгауэр.

По её словам, пока ещё мы можем видеть, как цветут хохлатка, ветреница, грушанка и даже редкий красный ландыш. Но, к примеру, прежде распространённый адонис уже в Красной книге Хабаровского края. Лет через пять и другие перечисленные выше виды также можно будет вносить в Красную книгу как исчезающие. А вместо них вырастут лебеда и другие виды сорняков.

Но не только красота природы — предмет заботы ученых. Безопасность и качество жизни людей — главные причины, которые вызывают тревогу.

 — Первое — растительность экранирует ветровые массы с Амура, которые приносят загрязняющие компоненты, в том числе из Китая. Второе — лес, травы, цветы — это природные газо- и пылеуловители. Один лист тополя улавливает 2 гр пыли. Третье, растительность — это естественный радиационный фон. Так что, чем гуще лес, тем надежнее защита. Это надо беречь, но проблема в том, что никто в крае не контролирует сборщиков первоцветов, — объясняет Светлана Шлотгауэр.

По словам специалиста, в Москве уже создана экологическая полиция, сотрудники которой контролируют рынки, где торгуют первоцветами и другими краснокнижными растениями и штрафуют продавцов.

 — Этот опыт можно взять за основу, тогда и редкие растения перестанут появляться у уличных торговцев, — предлагает биолог.

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