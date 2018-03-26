Хабаровские учёные предложили создать в крае экополицию
Стихийная торговля редкими первоцветами грозит полным исчезновением некоторых видов.
Стихийная торговля редкими первоцветами грозит полным исчезновением некоторых видов.
Глава минприроды России Сергей Донской поручил проконтролировать региональные органы власти в части противодействия нелегальной заготовке растений, занесенных в Красную книгу РФ и призвал россиян не покупать эту природную красоту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ведомство.
— Дело в том, что сборщики и продавцы первоцветов не подозревают, что в природе все взаимосвязано и все виды растений вместе взятые образуют единый каркас. Если исчезает один растительный вид, исчезнет и другой. Простой пример. Только в темнохвойных лесах растут папоротники. Если ельник вырубить — папоротник расти не будет, потому что он не терпит солнца. Это не говоря о том, что наш край теряет свою особенность и привлекательность. Чем мы сами будем восхищаться, и что будем показывать гостям через несколько лет? — говорит доктор биологических наук, заведующая лабораторий растительности Института водных и экологических проблем ДВ отделения российской академии наук Светлана Шлотгауэр.
Но не только красота природы — предмет заботы ученых. Безопасность и качество жизни людей — главные причины, которые вызывают тревогу.
— Первое — растительность экранирует ветровые массы с Амура, которые приносят загрязняющие компоненты, в том числе из Китая. Второе — лес, травы, цветы — это природные газо- и пылеуловители. Один лист тополя улавливает 2 гр пыли. Третье, растительность — это естественный радиационный фон. Так что, чем гуще лес, тем надежнее защита. Это надо беречь, но проблема в том, что никто в крае не контролирует сборщиков первоцветов, — объясняет Светлана Шлотгауэр.
— Этот опыт можно взять за основу, тогда и редкие растения перестанут появляться у уличных торговцев, — предлагает биолог.
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