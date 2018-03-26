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08:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске экстремалы прыгали с парашютом со строительного крана

По данному факту проводится проверка.

На ул. Караульной несколько человек прыгали с парашютом со строительного крана. Видеозапись была опубликована в социальных сетях 25 марта.

На кадрах видно, как экстремал забрался на кран, установленный на стройплощадке ЖК «Квадро», а затем прыгнул вниз. Через несколько секунд у него раскрылся парашют. Приземлился спортсмен на пустыре.

По словам автора видео, прыжки совершали трое экстремалов. На записи показан только один. Как часто на ул. Караульной происходят подобные инциденты, не уточняется. Высота крана — минимум 100 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе красноярской полиции заявили, что по данному факту проводится проверка. Когда личности экстремалов будут установлены, их привлекут к административной ответственности.

Напомним, в 2012 году в Тверской области 28-летний спортсмен забрался на высоковольтую линию электропередач и прыгнул вниз с парашютом, который не раскрылся. Молодой человек рухнул с высоты 100 метров. Врачам удалось спасти экстремала.

Еще один похожий случай произошел в прошлом году в Томской области. Мужчина и женщина получили серьезные травмы во время экстремального прыжка с моста через Томь в районе Северска. У них диагностированы переломы различной степени тяжести.

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