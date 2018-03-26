Сколько успели заработать и потратить приморцы в 2018 году?

Сколько успели заработать и потратить приморцы в 2018 году?

Денежные доходы, полученные населением края за первые два месяца 2018 года, по предварительным данным, сложились в сумме 110.8 млрд рублей. Основная часть этой суммы (79%) была израсходована на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскстат.