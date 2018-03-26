Сдать досрочно ЕГЭ по русскому языку захотели более четырехсот свердловчан
ЕКАТЕРИНБУРГ. Более четырехсот свердловчан досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Более четырехсот свердловчан досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку.
Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов лично проконтролировал ход досрочного ЕГЭ по русскому языку. Глава регионального Минобразования побывал в ППЭ, где проходила аттестация по наиболее востребованной на досрочном этапе дисциплине. Для сдачи русского языка в Свердловской области подали заявления 455 человек. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
«В Свердловской области мы сегодня обеспечиваем 100 процентов печати контрольных измерительных материалов и сканирования готовых работ в аудитории. Ход итоговой аттестации в регионе находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По поручению главы региона министерство образования делает все для того, чтобы обеспечить объективное проведение итоговой аттестации», — сказал Юрий Биктуганов.
Следующий экзамен в рамках досрочного этапа состоится 26 марта, его участники пройдут аттестацию по истории и химии. Напомним, что в общей сложности для участия в досрочном этапе ЕГЭ зарегистрировались 930 свердловчан. Большинство участников досрочного этапа Единого государственного экзамена — это выпускники прошлых лет.
© Служба новостей «АПИ».
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