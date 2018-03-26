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08:05 (мск), источник: Apiural.ru

Сдать досрочно ЕГЭ по русскому языку захотели более четырехсот свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ. Более четырехсот свердловчан досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку.

Источник: Reuters

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов лично проконтролировал ход досрочного ЕГЭ по русскому языку. Глава регионального Минобразования побывал в ППЭ, где проходила аттестация по наиболее востребованной на досрочном этапе дисциплине. Для сдачи русского языка в Свердловской области подали заявления 455 человек. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«В Свердловской области мы сегодня обеспечиваем 100 процентов печати контрольных измерительных материалов и сканирования готовых работ в аудитории. Ход итоговой аттестации в регионе находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По поручению главы региона министерство образования делает все для того, чтобы обеспечить объективное проведение итоговой аттестации», — сказал Юрий Биктуганов.

Следующий экзамен в рамках досрочного этапа состоится 26 марта, его участники пройдут аттестацию по истории и химии. Напомним, что в общей сложности для участия в досрочном этапе ЕГЭ зарегистрировались 930 свердловчан. Большинство участников досрочного этапа Единого государственного экзамена — это выпускники прошлых лет.

© Служба новостей «АПИ».

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08:03 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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