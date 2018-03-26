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08:08 (мск), источник: VN.ru

Ученые СО РАН выясняют будущее проекта «Академгородок 2.0»

В президиуме СО РАН прошло общее собрание Российской академии наук. Обычно ученые подводят итоги года, но в этот раз больше говорили о будущем. Новосибирск вошел в число трех регионов страны, где запустят научные кластеры.

Без участия сибирских ученых не обходится, пожалуй, никакая сфера жизни и, в частности, экономики. Но главным для служителей науки всегда остаются фундаментальные исследования. Сегодня ученые СО РАН ведут сразу несколько крупных проектов на федеральном уровне: например, создание системы диагностики ядерных взрывов без ядерных испытаний.

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— Сибирские институты ведут три национальных проекта, связанных с созданием производства импортозамещающих катализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, строится огромный завод в Омске, полностью основанный на технологиях сибирских специалистов, — сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон.

Ученые не привыкли работать в одиночку. Институты всегда сотрудничают. В будущем будут работать в еще более тесной связке: с организациями медицинского и сельскохозяйственного профиля. Сегодня ФАНО, СО РАН и чиновники работают над моделью нового Новосибирского научного центра.

— Министерство экономического развития РФ вышло с инициативой в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития попытаться запустить три пилотных проекта по созданию научных кластеров в Казани и, что очень важно, выбраны два центра, входящие в СО РАН — это Томск и Новосибирск, — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Проект с рабочим названием «Академгородок 2.0» объединит в себе не только институты Сибирского отделения РАН, но и научные организации в Нижней Ельцовке.

А также территории, где будут внедряться разработки. Наука, промышленность и образование — в тесном взаимодействии. Власти уверены: это даст мощный толчок в развитии науки и экономики всей азиатской части нашей страны. Идею оценил Владимир Путин. Уже осенью этого года ему представят концепцию развития Новосибирского научного центра.

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