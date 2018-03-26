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07:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Футболисты «Уфы» всухую обыграли «Металлург»

УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Футбольный клуб «Уфа» разминается, пока шесть игроков команды помогают своим национальным сборным в различных отборочных матчах. В минувшее воскресенье, 25 марта, «горожане» заполнили паузу в чемпионате Российской премьер-лиги и сыграли с любительским клубом из города Аша «Металлургом».

«В первом тайме “Уфу” вывел вперед Дмитрий Стоцкий. Во второй половине игры голы Павла Аликина и Алексея Никитина установили окончательный счет в матче. Разгромная победа уфимцев — 3:0», — рассказали о ходе товарищеского матча в пресс-службе «Уфы».

Встреча «Уфы» и «Металлурга» состоялась в рамках подготовки к 24 туру чемпионата РФПЛ, в котором «Уфа» примет на домашнем поле «Зенит». Матч пройдет в воскресенье, 1 апреля.

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