Футболисты «Уфы» всухую обыграли «Металлург»
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Футбольный клуб «Уфа» разминается, пока шесть игроков команды помогают своим национальным сборным в различных отборочных матчах. В минувшее воскресенье, 25 марта, «горожане» заполнили паузу в чемпионате Российской
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