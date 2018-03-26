В красноярском аэропорту заработала система фиксации нарушителей ПДД

Автокомплекс фиксирует номера автомобилей, оставленных вдоль дороги. Все данные передаются в ГИБДД, откуда красноярцам и будут поступать штрафы.



Напомним, стоимость легальной парковки у аэропорта составляет от 200 до 1000 рублей. Бесплатное время стоянки — 10 минут.







