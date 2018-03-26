В красноярском аэропорту заработала система фиксации нарушителей ПДД
Посетителей аэропорта штрафами приучат к правильной парковке. Сегодня возле нового терминала аэровокзала краевого центра в штатном режиме начала работать система фиксации нарушителей ПДД. Вдоль трассы каждые 5 минут курсирует специальный автомобиль.
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