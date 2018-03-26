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07:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярском аэропорту заработала система фиксации нарушителей ПДД

Посетителей аэропорта штрафами приучат к правильной парковке. Сегодня возле нового терминала аэровокзала краевого центра в штатном режиме начала работать система фиксации нарушителей ПДД. Вдоль трассы каждые 5 минут курсирует специальный автомобиль.

Источник: Вести - Красноярск

Автокомплекс фиксирует номера автомобилей, оставленных вдоль дороги. Все данные передаются в ГИБДД, откуда красноярцам и будут поступать штрафы.

Напомним, стоимость легальной парковки у аэропорта составляет от 200 до 1000 рублей. Бесплатное время стоянки — 10 минут.



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