На «Волгоград Арене» засияла огоньками внешняя подсветка

На «Волгоград Арене» протестировали внешнюю подсветку, пока она смонтирована только на участке «короны» со стороны Первой продольной.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты продолжают работы по монтажу подсветки. В будущем она сможет менять цвета.

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