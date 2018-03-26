На «Волгоград Арене» засияла огоньками внешняя подсветка
В минувшие выходные стадион прошел заключительную проверку FIFA перед ЧМ-2018.
В минувшие выходные стадион прошел заключительную проверку FIFA перед ЧМ-2018.
На «Волгоград Арене» протестировали внешнюю подсветку, пока она смонтирована только на участке «короны» со стороны Первой продольной.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты продолжают работы по монтажу подсветки. В будущем она сможет менять цвета.
Напомним, 25 марта стадион в последний раз перед мундиалем посетила инспекция Международной федерации футбола. Специалисты нашли мелкие недочеты, но в целом одобрили арену. К 21 апреля стадион введут в эксплуатацию.
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